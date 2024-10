“เอรินนารา รีสอร์ท ภูเก็ต” แถลงจัดคอนเสิร์ตการกุศล “ฉลองครบรอบ 1 ปี The Beach Phuket” 2 พ.ย.นี้ รายได้มอบบ้านพักคนชรา-รพ.ถลาง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ ( 15 ตุลาคม 2567) ที่ เดอะ บีช ภูเก็ต โรงแรม เอรินนารา รีสอร์ท ภูเก็ต นางสาวสิริรัตน์ เมอร์ฟีย์ ผู้บริหารระดับสูง โรงแรม เอรินนารา รีสอร์ท ภูเก็ต พร้อมด้วย นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นางสาวจารุวรรณ ศรีภักดี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต (สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต) และ เชฟมานะ โสตะฉัตร์ ร่วมแถลงข่าว จัด “คอนเสิร์ตการกุศล ฉลองครบรอบ 1 ปี The Beach Phuket” บีชคลับระดับแถวหน้าของภูเก็ต และการเปิดตัวที่จะเป็น Talk of the town จาก 35 Dry Aged Beef ร้านสเต็กชื่อดังจากกรุงเทพฯ ที่พร้อมมาเสิร์ฟความอร่อยแบบ exclusive ถึงภูเก็ตให้ The Beach! อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 2 พ.ย.2567โดยงานฉลองครบรอบ 1 ปี The Beach Phuket กำหนดจัดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 17.30-23.30 น.ที่ เดอะ บีช ภูเก็ต โรงแรม เอรินนารา รีสอร์ท ภูเก็ต ร่วมสนุกไปกับ มินิ คอนเสิร์ต ของ “ไอซ์ ศรัณยู” และ “มีนตรา อินทิรา” พร้อมลิ้มรสบุฟเฟต์นานาชาติสุดหรู และเพลิดเพลินกับการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจตลอดงาน บัตร 2,500 บาทต่อคน c]t 20,000 บาทต่อโต๊ะ (8 คน) รวม คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ บุฟเฟต์นานาชาติ การแสดงดีเจสดโดยตลอด 1 ปีที่ผ่านมา The Beach Phuket บีชคลับแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม โดยมอบสถานที่พักผ่อนที่แสนผ่อนคลายริมชายหาดบางเทา