สุดปัง ท่าอากาศยานภูเก็ต เที่ยวบิน – ผู้โดยสาร เพิ่มต่อเนื่อง แต่ยังไม่เท่าปี 62 เหตุจีนกลับมาแค่ 60 %

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ทอท.สุดปัง เที่ยวบิน – ผู้โดยสาร เพิ่มต่อเนื่อง ปี 67 มีเที่ยวบิน รวม 98,711 ผู้โดยสารกว่า 16 ล้านคน แต่ยังไม่เท่า ปี 62 ก่อนเกิดโควิด เหตุนทท.จีน กลับมาเพียงแค่ 60 % เตรียมพัฒนาระยะที่ 2 รับผู้โดยสาร 18 ล้านคน

วันนี้ ( 8 ต.ค.) ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้จัดให้มีพิธีทำบุญเนื่อง ในวันครบรอบการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต ปีที่ 36 และ แถลงผลการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต ณ อาคารสำนักงาน โดย นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วย นางเปมิกา สีสาคูคาม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.(สธ.) และ นายทวนชัย ตันสุริยวงศ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา รภก.(ปร.) รวมทั้ง คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทภก. เข้าร่วม และ มีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ท.สุรพล ถนอมจิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีนายมนต์ชัย กล่าวถึงการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูเก็ต ว่า ท่าอากาศยานภูเก็ต ก้าวสู่ปีที่ 36 โดย ซึ่งทางท่าอากาศยานภูเก็ต มุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อรองรับผู้โดยสาร 18 ล้านคนต่อปี และ เป็นท่าอากาศยานศูนย์กลางรอง หรือ อับของภาคใต้ (Secondary Hub Airport) ภายใต้แนวคิด “Prime Destination through Secondary Hub Airport” ตามแผนวิสาหกิจของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประตูต้อนรับนักเดินทาง และเป็นฟันเฟืองด้านการท่องเที่ยวและการบินประกอบกับปัจจัยจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว และ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้การเติบโตของปริมาณผู้โดยสาร และเที่ยวบินของท่าอากาศยานภูเก็ต เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 ท่าอากาศยานภูเก็ต มีจำนวนเที่ยวบิน รวม 98,711 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.97 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2566 แต่ถ้าเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนจะเกิดโควิด พบว่าจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารยังอยู่ที่ 85 % เท่านั้น โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามากอันดับหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน รองลงมาคือ รัสเซีย และ สาเหตุที่จำนวนผู้โดยสาร ยังน้อยกว่า ปี 2562 ก็เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนยังเดินทางกลับมาเพียงแค่ 60 % เท่านั้นเมื่อเที่ยวกับปี 2562สำหรับจำนวนเที่ยวบินที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ในปี 2567 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 53,378 เที่ยวบิน และ เที่ยวบินภายในประเทศ 45,333 เที่ยวบิน ขณะที่ผู้โดยสารรวม มีจำนวนทั้งสิ้น 16,388,955 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.17 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2566 แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศจำนวน 9,864,824 คน และผู้โดยสารภายในประเทศจำนวน 6,524,131 คน ซึ่งเกินขีดความสามารถของท่าอากาศยานภูเก็ตที่สามารถรองรับผู้โดยสาร ที่ 12.5 ล้านคนต่อปี นอกจากนั้นในปี 2567 พบว่ามีสายการบินใหม่ๆเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต หลายสายการบิน เช่น สายการบินจาก ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นสายการบินที่บินตรงมาภูเก็ตเป็นครั้งแรก โดยผู้โดยสารจากสายการบินดังกล่าวเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงนายมนต์ชัย กล่าวต่อไปว่า จากปัจจัยดังกล่าว เป็นเหตุให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ต้องเร่งผลักดันโครงการพัฒนาท่าาอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 ให้สามารถรองรับผู้โดยสาร ได้จำนวน 18 ล้านคนต่อปี เพื่อรองรับการเติบโตที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบิน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดหาผู้รับจ้างในการออกแบบ ซึ่งในขั้นตอนนี้คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี และ ประมาณปลายปี 2568 ก็จะเริ่มก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 6,000 ล้านบาท นอกจากนั้น ท่าอากาศยานภูเก็ต ยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการผู้โดยสาร เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดระยะเวลารอคอยของผู้โดยสารนอกจากนั้น ท่าอากาศยานภูเก็ตมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ โดยนำโครงการจัดอันดับ ท่าอากาศยาน Airport Service Quality : ASQ ของ Airports Council International : ACI และโครงการ Skytrax ภายใต้โปรแกรม World Airport Audit มาบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสาร สู่การได้รับใบรับรองคุณภาพการให้บริการ ACI Airport Customer Experience Accreditation (Level 1) และ ใบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับสากล GBAC STAR เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานทั้งนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการและเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นผู้ให้บริการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก” (The World Class Airports) ด้วยการยกระดับการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยบนมาตรฐานสากล ก้าวสู่การดำเนินงานปีที่ 37 อย่างยั่งยืนนายมนต์ชัย ยังได้กล่าวต่อไปถึงแผนพัฒนาสนามบินแห่งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดพังงา ว่า ขณะนี้ โครงการดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ความคุ้มค่าในการลงทุน ว่าการพัฒนาท่าอากาศยานแห่งใหม่ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้ 22.5 ล้านคนต่อปี ในขณะที่ท่าอากาศยานภูเก็ตรองรับผู้โดยสารได้ 18 ล้านคนต่อปี เพราะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ใหน ที่จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีกปีละ 22.5 ล้านคนต่อปี นอกจากนั้นจะต้องมาดูในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะต้องเตรียมการรองรับ ซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลจะต้องมีการศึกษาต่อไปอย่างไรก็ตามนอกจากเรื่องของการพัฒนาแล้ว ท่าอากาศยานภูเก็ต ยังให้ความสำคัญใส่ใจดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน Corporate Citizenship Airport ควบคู่ไปกับ การดำเนินงานธุรกิจการบิน เช่น โครงการท่าอากาศยานภูเก็ตรักษ์ป่าชายเลน ปีที่ 3 โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้และพื้นที่เขตป่าชายเลนอนุรักษ์ จากศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต บริเวณบ้านบางดุก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน 25 ไร่ เป็นพื้นที่รับผิดชอบของท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง,โครงการท่าอากาศยานภูเก็ตรักษ์ชายหาด ร่วมเก็บขยะบริเวณหาดไม้ขาว, โครงการ AOT พี่อาสา กิจกรรม "First Aid ปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว" ในการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแก่ชุมชนและนักเรียนโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต อีกทั้ง ได้จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับประถมศึกษา ชิงทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต ปีที่ 36 รวมเงินรางวัล 30,000.- บาท ในหัวข้อ “เครื่องบินของฉัน”โดยมี 7 โรงเรียน รอบท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมส่งผลงาน ซึ่งผลการแข่งขันชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดมงคลวราราม ได้รับเงินรางวัล 10,000.- บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ ได้รับเงินรางวัล 7,000.- บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหมากปรก ได้รับเงินรางวัล 5,000.- บาท พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,000.- บาท พร้อมประกาศนียบัตร เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียน โดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต