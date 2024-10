ทน.ภูเก็ตเปิดตลาดออนไลน์ “ocopphuket.com” เพิ่มช่องทางตลาดสินค้าชุมชน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ Web Application เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน (OCOP One Community One Product) ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต กับบริษัท ร่วมพัฒนาเมือง ในการพัฒนา Web Application ที่ชื่อ ocopphuket.com ซึ่งจะเป็น Web Application ที่เป็นตลาดออนไลน์ เพื่อให้คนในชุมชน ร้านค้า ผู้ประกอบการรายเล็กๆ ใช้เป็นพื้นที่ในการทำประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดให้สินค้าของตัวเองโดยขณะนี้ Web Application ดังกล่าวได้พัฒนาแล้วเสร็จ อยู่ในช่วงการนำข้อมูลของร้านค้าต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมรุ่นแรกเมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา เข้าระบบ ซึ่งยังมีไม่กี่ร้านค้าแต่ หลังจากนี้ทางเทศบาลจะดำเนินการเพิ่มร้านค้าต่อไปเรื่อยๆ จนครอบคลุมทุกตรอก ซอกซอยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพราะตามแผนที่วางไว้นั้นผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ สามารถที่จะอัปข้อมูลต่างๆ ลงไป Web Application ได้เอง แต่อยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพของเทศบาลสำหรับผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Web Application เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน (OCOP One Community One Product) ตลาดออนไลน์สามารถสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครภูเก็ต โทร.0-7621-2196 ต่อ 123 หรือทาง Inbox facebook page เทศบาลนครภูเก็ต สามารถติดตามรายละเอียดเว็บแอปพลิเคชันได้ที่ : ocopphuket.com