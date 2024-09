“โบ๊ทพัฒนา” ร่วมทุน Finfinite Asset ยึดทำเลทองหาดสุรินทร์ ผุด “The Pelit tycoon” คอนโดฯ ลักชัวรี มูลค่า 1.5 พันล้าน เจาะตลาดระดับบน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

บริษัท The Chardonnay จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของภูเก็ต กับบริษัท Finfinite Asset จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนด้านการเงิน ได้จัดงานเปิดตัวโครงการ “The Pelit tycoon” คอนโดมิเนียมหรูระดับลักชัวรี ในพื้นที่หาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายมาโนช พันธุ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมด้วย นายบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตโบ๊ทพัฒนา จำกัด กล่าวถึงการร่วมลงทุนในโครงการ “The Pelit tycoon” ระหว่างบริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด กับบริษัท Finfinite Asset จำกัด และนายภาณุพงศ์ กริชจนรัช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท The Chardonnay จำกัด กล่าวแนะนำโครงการกับแขกผู้มีเกียรติและลูกค้าที่ร่วมเปิดตัวโครงการ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2567 ณ เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ตนายภาณุพงศ์ กริชจนรัช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท The Chardonnay จำกัด กล่าวว่า โครงการ “The Pelit tycoon” ที่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้ เป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรีและพลาซ่า ที่เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท โบ๊ทพัฒนา กับบริษัท Finfinite Asset ซึ่งสองบริษัทนี้เป็นของนักลงทุนในท้องถิ่นภูเก็ต ที่จะร่วมกันพัฒนาที่ดินแปลงหนึ่งบนหาดสุรินทร์ เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ ที่เปรียบสเหมือนเพชรเม็ดงาม ให้มีทั้งคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี และพลาซ่านายภาณุพงศ์ กล่าวต่อว่า โครงการ “The Pelit tycoon” นั้น แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของคอนโดมิเนียม จะเป็นคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี มี 2 อาคาร จำนวน 77 ยูนิต ที่มีตั้งแต่ 1 ห้องนอน ไปจนถึง 4 ห้องนอน มีทั้งห้องที่เป็นสกายพูลวิลล่า และห้องเพนต์เฮาส์ ราคาเริ่มต้นที่ 10 ล้านบาท ไปจนถึง 50 ล้านบาท พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันระดับ 5 ดาว ที่ถูกให้ลูกค้าเลือกกว่า 27 แบบ และ 3 คลอเลกชัน คือ Magnate, Magnate Exclusive และ Tycoon พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันระดับ 5 ดาว ในบรรยากาศที่สงบและมีความเป็นส่วนตัวสูง มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสองส่วนอยู่ที่ 1,500 ล้านบาทส่วน Tycoon Marche จะเป็นแหล่งการค้าและแลนด์มาร์กใหม่ของหาดสุรินทร์ ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายความเป็นท้องถิ่นภูเก็ต โดยเน้นร้านค้าในภูเก็ตที่เป็นร้านอาหารเด็ดๆ ดังๆ ของภูเก็ต สปา และร้านค้ากว่า 20 ร้าน บนพื้นที่กว่า 2,900 ตร.ม.และพื้นที่ชอปปิ้งกว่า 6,000 ตร.ม.สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่วางไว้นั้น มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติระดับบนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อการพักผ่อนเป็นบ้านหลังที่ 2 มาพักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์ 2-3 วัน แบบลองวีกเอนด์ หรือมาสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนฝูง ที่มีความเป็นส่วนตัว ไม่ต้องการเพื่อนบ้านที่มีจำนวนมากนัก เพราะเรามีเพียง 77 ยูนิต 2 ตึกเท่านั้น ซึ่งคิดว่าโครงการ The Pelit tycoon จะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้โดยตามแผนที่ไว้วางจะเริ่มก่อสร้างภายในสิ้นปี 2567 นี้ เพราะการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านการเห็นชอบแล้ว รวมทั้งยอดจองในส่วนของตึกแรกนั้นไปแล้วประมาณ 50% ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จและโอนให้ลูกค้าได้ประมาณปี 2569