ททท.ยกทัพศิลปินดึงคนไทยเที่ยวใต้หน้าฝนไปตามเสียงเพลง

ที่จังหวัดตรัง นางรุ่งทิพ ว่องปฏิการ คิมูระ รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) พร้อมด้วย น.ส.ลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรัง นำคณะนักท่องเที่ยวกลุ่ม Music Journey ทริปท่องเที่ยวภาคใต้ครั้งที่ 2 “Music Journey to the south” ชวนคณะนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ มาสัมผัสเสน่ห์ภาคใต้ในหน้าฝน(Green season) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน โดยนำบรรดานักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น และเยี่ยมชมเมืองเก่าในจังหวัดตรัง พัทลุง และสงขลานางรุ่งทิพ ว่องปฏิการ คิมูระ รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศในช่วง Green season ว่า ททท.สนองนโยบายรัฐบาลเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศ โดยพยายามที่จะนำเสนอการท่องเที่ยวสู่เมืองน่าเที่ยว ซึ่งแต่ก่อนคือเมืองรอง โดยอีกกิจกรรมหนึ่งที่ภาคส่วนต่างๆ รวมถึงภาคเอกชนได้ร่วมกันผลักดันการท่องเที่ยวในประเทศผ่านการจัดกรุ๊ปทัวร์เชิงคุณภาพ โดยสำหรับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายนนี้ ททท. ร่วมกับกลุ่ม Music Journey จัดทริปท่องเที่ยวภาคใต้ “Music Journey to the south” ชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศมาสัมผัสเสน่ห์ภาคใต้ในหน้าฝน แม้จะไม่ได้ลงทะเลดำน้ำ แต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย และพิเศษสุดทริปนี้นำทีมโดยศิลปินชื่อดัง เช่น ปิง-ชมพู ฟรุตตี้ เบิร์ด-กุลพงษ์ บุนนาค (เบิร์ดกะฮาร์ท) ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว ที่จะร่วมสร้างความสนุกและความอบอุ่น ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงในบรรยากาศมินิคอนเสิร์ตเล็กๆ แสนอบอุ่นอย่างใกล้ชิดทุกวันตลอดการเดินทางรองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. กล่าวอีกว่า ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองน่าเที่ยวด้วยการจัดทริปลักษณะนี้ เป็นการจัดทริปให้กลุ่มใหม่ เช่น กลุ่มเป็นแฟนคลับศิลปินในเรื่องของการเดินทางกับเสียงเพลง เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่มีความน่าสนใจ ผู้ร่วมเดินทางได้ความสนุกสนานไปด้วย ทำให้คนสนใจอยากมาเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าการท่องเที่ยวในภาคใต้ช่วงนี้มีฤดูฝน แต่สามารถเที่ยวได้ทุกฤดู และไม่แพงอย่างที่คิด ที่สำคัญคือการเดินทางท่องเที่ยวของคนที่มาจากภูมิภาคอื่น จะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่หมุนเวียนด้วย ที่สำคัญตอนนี้ค่าเงินบาทอาจจะแข็งขึ้น ทำให้คนไทยสนใจที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมากก็จริง แต่ในประเทศหรือภาคใต้เรามีอะไรมากมายให้ได้สัมผัส ค้นหา ติดตามด้าน ปิง ฟรุ๊ตตี้ หรือนายกัณพล ปรีดามาโนช ศิลปินชื่อดัง กล่าวว่า การเที่ยวในประเทศช่วยส่งเสริมให้คนในพื้นที่ได้มีรายได้แล้ว ยังเป็นการช่วยศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ อย่างจังหวัดตรังขึ้นชื่อเรื่องอาหารการกิน ซึ่งทุกคนประทับใจ อย่างทริปที่มาเที่ยวกับเสียงเพลงนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ แต่ยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ ตนเชื่อว่าทุกเพศทุกวัยสามารถมาเที่ยวได้หมด จึงอยากให้มาท่องเที่ยวในประเทศกันเยอะๆ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะที่ ปั่น-ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว ศิลปินชื่อดัง บอกว่า ประทับใจเรื่องของอาหารการกิน และได้มาสัมผัสจริงๆ ซึ่งทุกคนในทริปที่มาเที่ยวก็ประทับใจ ทำให้มีความรู้สึกว่าอาหารที่นำมาเสิร์ฟอร่อย สดใหม่จริงๆ และเป็นสไตล์ของคนท้องถิ่นจริงๆ