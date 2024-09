“ไลม์ไลท์ ภูเก็ต” ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จัดงาน “Sattha-The Power of Faith”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

น.ส.สุนีย์รัตน์ รุจีมาศ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Sattha-The Power of Faith ร่วมด้วยนายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายกิตติวงค์ จันทร์สัทธรรม นายกสมาคมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต นายกฤช เทพบำรุง นายกสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน นายประเสริฐ ฟักทองผล ผู้ทรงคุณวุฒิในงานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต โดยมี นางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ไลม์ไลท์ ภูเก็ต ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 ณ ไลม์ไลท์ ภูเก็ตประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตสืบทอดกันมากว่า 100 ปี และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทุกปี ด้วยเล็งเห็นถึงเห็นความสำคัญของประเพณีถือศีลกินผัก เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงประเพณีอันดีงาม ไลม์ไลท์ ภูเก็ต จึงตั้งใจรวบรวมทุกเรื่องเกี่ยวกับวิถี วิธีปฏิบัติของประเพณีถือศีลกินผัก ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น จนถึงวันสุดท้ายของประเพณีเพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ร่วมกับสมาคมอ๊ามภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสมาคมมัคคุเทศก์อันดามันการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะหัวข้อ “ศรัทธา” จากศิลปินท้องถิ่นกว่า 50 ผลงาน บูทอาหารเจอร่อยๆ มากมาย รวมถึงการเสวนา “สาน ศีล ศรัทธา” โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาเปิดมุมมองร่วมถอดรหัสความศรัทธาในวันเปิดงานจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ร่วมชมงาน Sattha The Power of Faith ระหว่างวันที่ 27 กันยายน-11 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00-20.00 น. ร่วมสัมผัสความศรัทธา และรับความโชคดีกลับไป