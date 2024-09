กาแฟสำเร็จรูปกลุ่มเกษตรกร ใน จ.ชุมพร ขายดี ทำรายได้ปีละกว่า 140 ล้านบาท ขณะตลาดยังต้องการสูง

ชุมพร -

จังหวัดชุมพร ประตูภาคใต้ ขึ้นชื่อเรื่องกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า มีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ที่ผ่านมาจังหวัดชุมพรได้มุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาให้กาแฟโรบัสต้า มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อขับเคลื่อน มุ่งสู่การเป็น “มหานครโรบัสต้า” ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากข้อมูลการผลิตกาแฟของจังหวัดชุมพร ปี 2566 พบว่า มีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟรวม 57,729 ไร่ ผลผลิต 5,000 ตัน โดยพื้นที่ปลูกกาแฟมากที่สุดคือ อำเภอท่าแซะ อำเภอสวี อำเภอพะโต๊ะ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอปะทิว อำเภอทุ่งตะโก อำเภอละแม และหลังสวน ผลผลิตส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำรายได้เข้าจังหวัดปีละมากกว่า 1,000 ล้านบาทสำหรับจังหวัดชุมพร กาแฟโรบัสต้า ถือเป็นแหล่งปลูกและผลิตใหญ่ของประเทศ มีผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์กาแฟผง กาแฟดำ กาแฟสด และ กาแฟสำเร็จรูป ที่จัดตั้งในรูปแบบกลุ่มชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ในรูปแบบแบรนด์ต่าง ๆ อีกมากกว่า 20 แบรนด์ ส่งไปขายยังทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทำออกมาจำหน่ายชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพร จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/9 ถนนเอเชีย 41 หมู่ 8 ตำบลขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร ก่อตั้งมากว่า 40 ปี ถือเป็นองค์กรหลัก ที่เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าการเกษตรของเครือข่ายสมาชิกในจังหวัดชุมพร ทั้งการปล่อยสินเชื่อ จำหน่ายสินค้าการเกษตร อาหารดิบ และอื่น ๆที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ปัจจุบันบริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินงาน ชุมนุมสหกรณ์ชุมพร จำกัด ชุดที่ 41 มีนายสุรินทร์ ทองน้อย เป็นประธานกรรมการนางสาวขวัญจิตร แป้งอ่อน ผู้จัดการ ชุมนุมสหกรณ์ชุมพร จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันรายได้หลักขององค์กร คือการขายส่งกาแฟ เกือบทุกแบรนด์ ที่มีอยู่ในในจังหวัดชุมพร มีทั้งกาแฟสำเร็จรูป กาแฟสด กาแฟผง ในรูปแบบของแบรด์หรือยี่ห้อต่าง ๆ ซึ่งผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรและเอกชานในพื้นที่ จ.ชุมพร โดยมีชุมนุมสหกรณ์ชุมพร เป็นศูนย์กลางการจำหน่าย กระจายสินค้า ไปยังเครือข่ายสหกรณ์สมาชิกภายในจังหวัดและทั่วประเทศ รวมทั้งร้านค้าทั่วไปห้างสรรพสินค้าต่าง ๆด้วย“ สำหรับกาแฟที่ติดอันดับขายดีของชุมนุมสหกรณ์ชุมพร จำกัด ได้แก่ กาแฟเขาทะลุ กาแฟถ้ำสิงห์ กาแฟเอสที กาแฟขุนกระทิง และ กาแฟชุมพร มียอดจำหน่ายปีละประมาณ 140 ล้านบาท เฉลี่ย 1 เดือนจะจำหน่ายกาแฟได้ไม่ต่ำกว่า 11 ล้านบาท ” นางสาวขวัญจิตรกล่าวนางสาวขวัญจิตร กล่าวว่า กาแฟที่ทำยอดการจำหน่ายได้มากที่สุด ได้แก่กาแฟเขาทะลุ ซึ่งเป็นสินค้าโอทอประดับ 5 ดาว ที่ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรชาวสวนเขาทะลุ ซึ่งมีกาแฟสูตรสำเร็จรูป 3 in 1 (ซองดำ) กาแฟสำเร็จรูป 3 in 1 (ซองแดง) กาแฟสำเร็จรูป 3 in 1 เขาทะลุดับเบิ้ลช็อต โดยทั้ง 3 ชนิดมียอดการขายสูงมาก ซึ่งรสชาติเป็นที่ชื่นชอบของคอกาแฟ มียอดการขายจากทั่วประเทศมากถึง 130 ล้านบาทสำหรับผลิตกาแฟสำเร็จรูป ที่ทางชุมนุมสหกรณ์ชุมพร จำกัด จัดจำหน่าย ยังถือว่ามีอนาคตสดใส และเป็นรายได้หลักขององค์กร แนวโน้มตลาดยังมีความต้องการสูง เพราะดื่มได้ทั้งชายและหญิง ดื่มได้ทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ชาวบ้านทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันกาแฟถือเป็นสินค้าประจำบ้าน ประจำสำนักงานไปแล้ว หากผู้ประกอบการรายใดสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่โทรศัพท์ 081-6773302 , 083-1746849 โดยมีนางสาว สุนิสา สวัสดิ์จาด เป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาด