ชวนเที่ยวงาน “มหกรรมเสน่ห์ไทย นครศรีธรรมราช - CHARMING KHANOM”

ตลอดจนมิติของความสนุกจากฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง อาทิ WHAL & DOLPH, PURPEECH, PARADOX, MIRRR, YOURMOOD, GAVIN D, MAIYARAP, THE PARKINSON, TWOPEE และ TILLY BIRDS และศิลปินในพื้นที่ ในแนวดนตรีอินดี้ โฟล์คซอง พร้อม DJ ฝีมือดีที่จะมาร่วมกันสร้างสีสันแบบเท่จัดชัดเจนตลอดทั้งงาน

วันนี้ (20 ก.ย.) หลังจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการ "มหกรรมเสน่ห์ไทย" ที่เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ถิ่น 5 ภูมิภาคของไทย ภายใต้แนวคิด "5 MUST DO IN THAILAND" สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่หลากหลายและโดดเด่นของไทย ไม่ว่าจะเป็นเทศกาล ศิลปวัฒนธรรมอาหาร และกิจกรรมต่างๆ ในส่วนของภาคใต้ จัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในงาน “มหกรรมเสน่ห์ไทย นครศรีธรรมราช Charming Khanom“ ณ หาดหน้าด่าน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชโดยได้มีการจัดงานในสัปดาห์แรกเมื่อว้นที่ 14-15 กันยายน 2567 และอีกครั้งในวันที่ 20-22 กันยายน 2567 ภายในงานได้รวบรวมของดีเมืองคอน ผนวกกับกิจกรรมที่จะสามารถเปิดประสบการณ์สุดพิเศษในรูปแบบ Beach Festival เป็นงานที่ชูจุดเด่น "Must Do" ที่ผู้เข้าร่วมงานจะสามารถสนุกสนานไปกับกิจกรรมที่คัดสรรแล้วเป็นอย่างดี