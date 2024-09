“จังซีลอน” ร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน ขานรับนโยบาย ESG สานต่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต กล่าวว่า จังซีลอนได้ดำเนินธุรกิจค้าปลีก (Retail) ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 18 ปี ตั้งแต่ปี 2549 บนพื้นที่กว่า 2 แสนตารางเมตร หรือกว่า 55 ไร่ ได้ให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 45,000-50,000 คนต่อวัน นับเป็นศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการวางแผนการสร้างความเข้มแข็งกับแบรนด์ และด้วยกลยุทธ์การตลาดที่สร้างสรรค์ มีการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น มีหลักการบริหารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเข้าใจไลฟ์สไตล์ของนักชอปจากทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันในแต่ละซีซันโดยในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) นับเป็นพันธกิจหลักขององค์กรที่ “จังซีลอน” ให้ความสำคัญมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน และมุ่งมั่นไปสู่อนาคตอย่างต่อเนื่อง ในแนวทางปฏิบัติที่เสริมสร้างพลังงานหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจสู่องค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยหลัก 4 R ได้แก่ Reduce, Reuse, Repair และ Recycle ซึ่งในปัจจุบันได้ก้าวไปสู่การ “Upcycle” เพื่อสร้างมูลค่าและคุณภาพได้อย่างสูงสุด และเพื่อสร้างจิตสำนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณถุงพลาสติกและขยะของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้หันมาใช้ถุงผ้าเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องทะเลภูเก็ต จึงได้เกิดโครงการจัดจำหน่ายถุงผ้ารีไซเคิลมากมาย เช่น Go Green Shopping @Jungceylon, Zero Bag Zero Waste, SAVE THE SEA, Love Phuket Save Phuket และนอกจากนั้น ยังจัดทำ ECO Premium Gift ของที่ระลึกรักษ์โลกอีกหลากหลายคอลเลกชัน และโครงการ Jungceylon Eco Creative Contest ที่สนับสนุนความสามารถของเยาวชนในด้านความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอไอเดียใหม่ และนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงโครงการที่ได้ร่วมมือกับบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กับโครงการ “โค้ก ชวนแยก แลกลุ้นโชค Trash Lucky” จุดรับขยะรีไซเคิลสำคัญของ จ.ภูเก็ต ที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการแยกขยะ สร้างระบบกลไกจัดการขยะแบบครบวงจร เป็นต้นสำหรับในเรื่องการจัดการระบบภายในศูนย์การค้า ภายหลังจากการรีโนเวตพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกศูนย์การค้า เราได้จัดสรรพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้นกว่า 80% ทั่วทั้งศูนย์การค้า พร้อมยกระดับอาคารสู่ Green Building อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานผ่านโครงการ “Jungceylon Energy Saving” ด้วยการประหยัดพลังงาน เน้นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทินอกจากนั้น เรายังใช้สีทาผนังภายนอกอาคารเป็นสีสะท้อนความร้อนที่สามารถสะท้อนความร้อนได้ถึง 96.7% ซึ่งสามารถช่วยลดอุณหภูมิได้มากถึง 12 องศาเซลเซียส และประหยัดพลังงานได้กว่า 10-12% เป็นต้น และเรายังได้ร่วมทำกิจกรรมในโครงการต่างๆ อาทิ World Environment Day, World Ocean Day และ Earth Hour รณรงค์ให้ปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมงเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นให้คนหันมาตระหนักถึงปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนมากขึ้นอีกด้วยในด้านสังคม (Social) จังซีลอนได้เดินหน้าทำกิจกรรมที่ตระหนักถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกันมาโดยตลอด โดยได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานอิสระ รวมถึงศิลปินในจังหวัดภูเก็ต ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่กระตุ้นจิตสำนึกอนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมสร้างแผงปะการังเทียม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อขยายและอนุรักษ์สายพันธุ์ กิจกรรมปลูกต้นจากเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศการท่องเที่ยว และกิจกรรมเก็บขยะหน้าชายหาดที่ทำเป็นประจำทุกปี นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคม อาทินอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้น ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันจะนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดี มีความมั่นคงและเติบโต ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ในระยะยาว ภายใต้จรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งบุคลากรภายในองค์กรทุกคนยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับการบริการสู่ประสบการณ์การพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ ตอบทุกโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ เพิ่มความสะดวกสบายท่ามกลางธรรมชาติอย่างเหนือระดับ ภายใต้กรอบแนวคิด “The Oasis of Shopping in Patong” นายประวิช กล่าว