‘สงขลานครินทร์’ มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ อันดับ 1 ของภาคใต้ จัดอันดับโดย Webometrics Ranking of World Universities 2024

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 Webometrics Ranking of World Universities 2024 ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info ผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของภาคใต้ อันดับที่ 6 ของประเทศไทย และอันดับที่ 856 ของโลก ซึ่งประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยติดอันดับรวมทั้งสิ้น 192 แห่ง จาก 1,622 มหาวิทยาลัยทั่วโลกสำหรับการจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” เป็นการวัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” มีเกณฑ์การประเมิน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) VISIBILITY (Impact) คือจำนวนการเชื่อมโยงจากลิงค์ภายนอก (Subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย (น้ำหนักคะแนน 50%) 2) TRANSPARENCY (or OPENNESS) คือจำนวนการถูกอ้างอิงของผลงานวิจัยในฐาน Google Scholar จากนักวิจัยในระดับแนวหน้า 310 คนแรก (น้ำหนักคะแนน 10%) และ 3) EXCELLENCE (or SCHOLAR) คือจำนวนผลงานวิจัยจากฐาน Scimago ที่ถูกอ้างอิงมากในระดับ top 10% (น้ำหนักคะแนน 40%)