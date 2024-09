ศูนย์ข่าวหาดใหญ่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ และ ภาคเอกชนในพื้นที่ จัดงาน HELLO HATYAI 2024 ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2567 ณ บริเวณถนนประชารมย์ และถนนภราดร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสู่ อ.หาดใหญ่ ในช่วงการเฉลิมฉลองวันก่อตั้งประเทศมาเลเซีย พร้อมการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่สำหรับ อ.หาดใหญ่ ผ่านการแสดงงาน ศิลปะในรูปแบบ STREET ART อ.หาดใหญ่ ซึ่งนำสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ มุ่งหวังให้ อ.หาดใหญ่ เป็นจุดมุ่งหมายด้านท่องเที่ยวในใจของชาวมาเลเซียตลอดไปคุณนงเยาว์ จิรันดร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ กล่าวว่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นหนึ่งพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย โดย อ.หาดใหญ่ ที่มีโอกาสในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ดังนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นโอกาสในการส่งเสริมและเร่งกระตุ้นการเดินทางของ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สู่ อ.หาดใหญ่ ที่มากยิ่งขึ้น เพิ่มระยะเวลาการพำนัก “LENGTH OF STAY” ของนักท่องเที่ยวที่ยาวนานยิ่งขึ้น ซึ่งนำมาสู่กระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องที่ยวในระดับพื้นที่, ระดับ ภูมิภาค และ ระดับประเทศ พร้อมการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ และ ในวันที่ 16 กันยายนของทุกปี ตรงกับ “วันก่อตั้งประเทศมาเลเซีย” ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจะดำเนินการวางแผนเฉลิมฉลองพร้อมเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ตลอดช่วงเดือนกันยายน ของทุกปีจากเหตุผลดังกล่าวนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงมีแนวคิดในการร่วมเฉลิมฉลองกับชาวมาเลเซีย ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยการจัดโครงการ “HELLO HATYAI 2024” ภายใต้แนวคิด “CELEBRATE BEST FRIEND” ซึ่งความพิเศษของ HELLO HATVAI ในครั้งนี้คือ “การจัดงานที่เป็นมากกว่าการจัดงาน” เพราะงานในครั้งนี้ เรามุ่งหวังในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่สำหรับอ.หาดใหญ่ และ ทำให้ อ.หาดใหญ่ เป็นจุดมุ่งหมายด้านท่องเที่ยวในใจของชาวมาเลเซียตลอดไป โดยภายในงานประกอบด้วยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกับศิลปินด้าน STREET ART ชั้นนำของประเทศไทยในการสร้างสรรค์ งาน SCRULTURE ที่มีความสูงกว่า 3.0 เมตร และ งาน STREET ART ที่มีขนาดมากกว่า 100 ตารางเมตร จำนวน 3 ชิ้นงาน ภายใต้ CONCEPT "HELLO HATYA เมืองแห่งสีสันความสนุก" ที่นำเสนอถึงความสวยงามและของดี อ.หาดใหญ่ และ ความเป็นมิตรกับชาวมาเลเซียจำนวน 4 ครั้ง ระหว่าง วันที่ 14 - 15 กันยายน, 21 - 22 กันยายน, 28 - 29 กันยายน 2567 และ 5 - 6 ตุลาคม 2567 โดยภายในงานนักท่องเที่ยวจะสามารถสนุกสนานไปกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกร้านอาหารและแฟชั่น จากผู้ประกอบการกว่า 150 ร้านค้า, การแสดงดนตรีแบบ POP UP STAGE จำนวน 3 เวที่ ประกอบด้วย เวที FOLK SONG, เวที LIVE MUSIC และ เวที ELECTRONIC MUSIC โดยความพิเศษในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เชิญ DJ ต่างประเทศ จาก ประเทศมาเลเซีย,เบลเยี่ยม, เยอรมัน, แคนาดา และ อิสราเอล ร่วมโชว์กับ DJ ชาวไทย จำนวนมากมาย, PERFORMANCE SHOW ศิลปวัฒนธรรมไทย, WORKSHOP สนุกสนานมากมาย, STREET ART และ ZONE ถ่ายภาพต่างๆนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ รัฐบาล และ การ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในฐานะหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย โดยงาน HELLO HATYAI ในครั้งนี้ เป็นการทำงานบูรณาการระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อม ภาครัฐ และ เอกชน ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ในการร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันก่อตั้งประเทศมาเลเซียประจำปี 2567 แก่มหามิตรชาวมาเลเซีย เพื่อนบ้านอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรารวมถึงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวชาวไทยและ ชาวมาเลเซีย สู่ อ.หาดใหญ่ เพื่อเป็นการเร่งกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ อ.หาดใหญ่ ให้กลับมา คึกคัก พร้อมการสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในฐานะ นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ผมขอเป็นตัวแทน พี่น้องประชาชนชาว อ.หาดใหญ่ ในการขอบคุณ "สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา และ พี่น้องชาวมาเลเซียทุกคน" ที่มาเยี่ยมเยือน อ.หาดใหญ่ มาโดยตลอด ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยว ทุกคนจะได้รับความสนุก ความสุข และ มิตรภาพจากชาวหาดใหญ่ทุกคน “พวกเราชาวหาดใหญ่พร้อมต้อนรับพี่น้องชาวมาเลเซียทุกวันทุกเวลา”MR.AHMAD FAHMI BIN AHMAD SARKAWI กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับชาวมาเลเซียที่รักทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศและทุกคนในหาดใหญ่ ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมายาวนานกว่า 67 ปี และ มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นต่อไปอย่างเข้มแข็ง ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียกว่า 2 ล้านคน เดินทางมาประเทศ