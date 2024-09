วันนี้ (8 ก.ย.) เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ YAYEE CRAFT HOUSE ร้านเสื้อผ้าแบรนด์คนภูเก็ต ที่ออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะผลิตภัณฑ์บนลายผ้า โดยเจ้าของคนภูเก็ต "จากวัฒนธรรม ผ้าปาเต๊ะ สู่การเล่าเรื่องราว ผ่านลายผ้า" ซึ่งภายในร้านจะเป็นศูนย์รวมงาน CRAFT ของแบรนด์ยาหยี และสินค้าอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นแลนด์มาร์กใหม่และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพงศ์พิวิชญ์ ทั่วไตรภพ หรือน้องภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิภัทรตรา จำกัด เจ้าของสินค้าภายใต้ชื่อยาหยี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และหุ้นส่วนทางธุรกิจร่วมเปิดนายพงศ์พิวิชญ์ กล่าวว่า ผ้าปาเต๊ะ YAYEE ถือเป็นแบรนด์ผ้าพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตที่สร้างโดยลูกหลานชาวภูเก็ต ผลิตเสื้อผ้าด้วยฝีมือคนภูเก็ต บนความตั้งใจที่อยากให้ผ้าปาเต๊ะเป็นที่รู้จักในระดับสากล ซึ่งวันนี้ ยาหยี เดินทางมาถึงปีที่ 8 แล้ว ที่ผ่านมามีการผลิตผ้า และลายผ้ามากมายหลากหลายลาย ซึ่งในปัจจุบัน ยาหยีเป็นที่รู้จักของคนจำนวนมาก แต่เพื่อให้การเข้าถึงยาหยีได้ง่ายขึ้น จึงได้ตัดสินใจเปิด YAYEE CRAFT HOUSE ขึ้นมา เพื่อเป็นสถานที่ในการรวบรวมสินค้าที่เป็นงาน CRAFT ของแบรนด์ยาหยี ที่สร้างจากฝีมือ และความเอาใจใส่ รวมทั้งสินค้าจากชุมชนต่างๆ ในภูเก็ตมาวางจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นงานผ้า งานจักสาน เครื่องประดับ ซึ่งสะท้อนถึงงานหัตกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่รวบรวมงาน CRAFT ของภูเก็ต และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยว หรือลูกค้าที่มาที่นี่จะได้สินค้าที่เป็นแบรนด์ YAYEE และสินค้าของชุมชน ถือว่ามาที่เดียวแต่ได้ครบทั้งเสื้อผ้า ของฝาก ของที่ระลึก และอื่นๆสำหรับ YAYEE CRAFT HOUSE ตั้งอยู่ที่สี่แยกชาร์เตอร์ด แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังกลางเมืองภูเก็ต โดยแบ่งออก 3 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นในส่วนของสินค้าแบรนด์ยาหยี หรือที่เรียกว่า YAYEE Make in Phuket ชั้น 1 จะมีเสื้อผ้าสำเร็จรูปและสินค้าจากชุมชน ชั้น 2 จะมีห้องตัดเย็บที่สามารถเข้าชมได้ สามารถสั่งตัดเสื้อผ้าใหม่ได้ตามความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนั้น มีร้านโซนให้เลือกเช่าชุด จากร้าน Pinn Tung ร้านเช่าชุดบาบ๋า ย่าหยา ของแบรนด์ยาหยี ในราคาเข้าถึงได้ และยังมีชุดที่เหล่าสาวงามจากการประกวดในเวทีใหญ่ๆ ของประเทศได้ใส่เดินในการประกวดอีกด้วยนายพงศ์พิวิชญ์ กล่าวต่อไปว่า สินค้าของแบรนด์ยาหยีเป็นสินค้า Made in ภูเก็ต แบบ 100% เพราะผลิตจากชุมชนต่างๆ ในภูเก็ต รวมไปถึงผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำภูเก็ตที่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าของแบรนด์ยาหยี และตัวของยาหยีเองสำหรับร้าน Yayee Craft House แห่งนี้ถือเป็น Flagship Store แห่งแรกในภูเก็ต ภายใต้แบรนด์ YAYEE และที่นี่จะมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่สินค้าสำเร็จรูป Made to Order ไปจนถึง Tailor Made ทุกชิ้นมีความประณีต และสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้านอกจากนี้ ในอนาคตเรายังมีการจัดกิจกรรม Work Shop สำหรับนักท่องเที่ยว โดยพื้นที่ตรงกลางของร้านจะกลายเป็นพื้นที่สำหรับ Work Shop ซึ่งจะเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยกิจกรรม Work Shop นี้จะถูกบรรจุอยู่ในแผนที่ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทำให้ Yayee Craft House เป็นจุดหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ โดยร้านนี้จะเป็นที่มีจุดเรียนรู้ด้านงานหัตถกรรม และ เป็น Work Shop แรกและแห่งเดียวในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตนายพงศ์พิวิชญ์ กล่าวอีกว่า สำหรับสินค้าแบรนด์ YAYEE นั้นในปัจจุบันได้เปิดขึ้น 18 สาขาแล้ว ทั้งในกรุงเทพฯ และภูเก็ต ในอนาคตเร็วๆ นี้กำลังจะไปเปิดที่ประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น มองไว้ที่สิงคโปร์ แต่จะเริ่มทำที่มาเลเซียก่อน ซึ่งตอนนี้ในส่วนของต่างชาติติดต่อเข้ามาจำนวนมาก เพระลูกค้าของเราส่วนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติที่สนใจในตัวสินค้าแบรนด์ YAYEEนายพงศ์พิวิชญ์ ยังได้กล่าวต่อไปถึงการจัดงานฉลองครบรอบ 8 ปี แบรนด์ YAYEE ว่า ในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน YAYEE The Rising Peranakan ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2567 นี้” นี้ ที่โรงเหล้าเก่ากะทู้ อ.กะทู้ จ.ภุเก็ต เป็นงานที่มุ่งนำเสนอยุคใหม่ของวัฒนธรรมเปอรานากันในพื้นที่ภูเก็ต โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และเชื่อมโยงกับคำว่าวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้ โดยประกอบด้วยองค์ประกอบที่หลากหลาย ทั้งด้านอาคาร อาหาร อาภรณ์ และอารมณ์โดยแต่ละส่วนจะถูกออกแบบเพื่อเน้นความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเปอรานากันในรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์เป็นการยกระดับเพอรานากันไปอีกขั้น ภายในงานจะมีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ที่รวมเอาเหล่า celebrity Influencer นายแบบ นางแบบ และนายกสมาคมต่างๆ มาร่วมเดินแบบ เป็นการแสดงให้เห็นว่าเสื้อผ้ายาหยีสามารถใส่ได้กับทุกคน ไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างแบบไหนก็ใส่เสื้อผ้าให้สวยและดูดีได้สำหรับลายผ้าในช่วงครบรอบ 8 ปี ของ YAYEE เน้นในส่วนของนกฟีนิกซ์ ค้างคาวเปี่ยนฟู ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อ ซึ่งในส่วนของนกฟีนิกซ์นั้นเป็นตัวแทนของราชินีแห่งความสูงศักดิ์ ที่สะท้อนถึงความมงคล ตายแล้วเกิดใหม่ได้ ค้างคาวเปี่ยนฟู เป็นการสื่อถึงความมงคลของชีวิตทั้ง 5 แบบตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต ซึ่งวันนี้ YAYEE ต้องการสื่อให้เห็นว่า วันนี้เราไม่ได้ทำลายผ้าที่สื่อถึงความว่าสวยเพียงอย่างเดียวแล้ว วันนี้เราสื่อให้เห็นถึงลายผ้าที่มีความเป็นมงคลด้วย ใส่แล้วได้รับคำอวยพรดีๆ ตลอดการสวมใส่