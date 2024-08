เริ่มแล้ว! งาน “VIJITR 5 ภาค @ภูเก็ต” จัดเต็ม 15 จุดแสดง แสง เสียง ชวนสัมผัสเสน่ห์ของเมืองไข่มุกแห่งอันดามัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เปิดงาน “VIJITR 5 ภาค @ภูเก็ต” นำเสนอแนวคิด “Pearls of Andaman the Undiscovered Treasure” เมื่อคืนวันที่ 24 ส.ค.2567 ณ ปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากงาน “VIJITR 5 ภาค @ภูเก็ต” นำเสนอแนวคิด “Pearls of Andaman the Undiscovered Treasure” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม-1 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. เพื่อเนรมิตดินแดนเหมืองแร่แห่งเมืองภูเก็ต ด้วยเทคนิคสมัยใหม่หลากหลายมิติ ที่จะมาเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวยามค่ำคืนอันน่าอัศจรรย์ กับความอลังการทั้ง 15 จุดการแสดงใน 2 พื้นที่ไฮไลต์ของจังหวัด ได้แก่ เมืองเก่าภูเก็ต และสวนสาธารณะสะพานหินซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นพื้นที่อัตลักษณ์ที่ 4 ภายใต้โครงการ “VIJITR 5 ภาค” หวังสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจริงในพื้นที่ ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “Pearls of Andaman the Undiscovered Treasure” บอกเล่าเรื่องราวทุกมิติความงดงามของวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเพอรานากันที่ยังคงสืบทอดมาจนปัจจุบันพื้นที่การแสดงที่ 1 พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตนครา (อาคารธนาคารชาร์เตอร์ดเดิม) เมืองเก่าภูเก็ต จัดการแสดงจุดที่ 1 “เมืองแห่งสีสัน สวรรค์แดนใต้” จัดแสดง Mapping เทคโนโลยีแนวสมัยใหม่ สไตล์ Modern Art บอกเล่าความสวยงามของลวดลายอาคารในรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส และการตกแต่งรายละเอียดด้วยศิลปะจีน อันเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตตั้งแต่อดีตกาลจนปัจจุบันจุดที่ 5 “สีสันแมงกะพรุน” สัมผัสความพลิ้วไหวแห่งสายน้ำของเหล่าบรรดาแมงกะพรุนหลากสีสันที่พร้อมจะนำพาทุกท่านดำดิ่งไปสู่โลกมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเลอันดามัน จุดที่ 6 “วิจิตรศิลป์แห่งความยั่งยืน” Art Installation รูปเต่าที่ทำจากเศษขยะทะเล นำเสนอการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ผ่านการสื่อสารเรื่องขยะทะเล จุดที่ 7 “แสงวิจิตรขอบฟ้าอันดามัน” ห้องแห่งความงามของแสงไฟระยิบระยับ ดั่งแสงอาทิตย์ต้องกับผืนน้ำยามอาทิตย์อัสดงจุดที่ 8 “แสงสีแห่งความหลากหลาย” เส้นทางแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพศ ภาษาและเชื้อชาติ ผ่านเส้นแสงสีรุ้งที่สะท้อนภาพเมือง “ภูเก็ต” ที่รุ่มรวยด้วยวัฒนธรรมและความสวยงามของธรรมชาติ ดั่งสวรรค์แดนใต้ จุดที่ 9 “มหัศจรรย์สวรรค์ใต้ท้องสมุทร” ทุ่งปะการังแห่งสีสัน กับความมหัศจรรย์ของฝูงสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล ที่กำลังแหวกว่ายและโชว์สีสันแห่งใต้ท้องสมุทรจุดที่ 10 “บุหงาใต้มหาสมุทร” ทุ่งดอกไม้ทะเล ที่โชว์แสงดั่งหิ่งห้อยระยิบระยับใต้ท้องน้ำ รวมถึงแมงกะพรุนที่เล่นล้อกับแสงเกลียวคลื่น จุดที่ 11 “บุปผชาติแดนเหมืองแร่” ความสวยงามของผีเสื้อหลากหลายสีในทุ่งดอกไม้ ตั้งตระหง่านคู่กับรถขุดแร่เก่า สะท้อนเรื่องราวของภูเก็ต จากดินแดนเหมืองแร่สู่เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่โด่งดังระดับโลกจุดที่ 12 “สีสันอารยธรรมแดนใต้” ความสวยงามของโคมไฟผ่านลายผ้าท้องถิ่น ที่ใช้ประดับประดาเมืองเพื่อการเฉลิมฉลองความมีสีสันและวัฒนธรรมของภาคใต้ จุดที่ 13 “เกลียวคลื่นแห่งวิจิตรอันดามัน” ภาพความวิจิตรสวยงามของใต้ท้องทะเลอันดามัน ที่เต็มไปด้วยสีสันของเหล่าสัตว์ทะเล ปะการัง แหวกว่ายบนผืนผ้า เสมือนเกลียวคลื่นจุดที่ 14 “แสงระยับจับเกลียวคลื่น” ความเคลื่อนไหวของเกลียวคลื่นที่สวยงามระยิบระยับยามต้องแสง และจุดที่ 15 “ไข่มุกอันดามัน” ลูกบอลไฟ ที่เสมือนไข่มุก ฟองคลื่น และฟองอากาศในท้องทะเลอันดามัน และจุดแลนด์มาร์กของงาน “ภูเก็ตวิจิตรตระการตา” ป้ายไฟจัดแสดงชื่องานที่มีความสวยงาม ตั้งตระหง่านหน้างานที่ใครต่างก็ต้องมาถ่ายภาพเช็กอินนอกจากนี้ ยังมีการแสดงรอบพิเศษ ด้วยการผสมผสานระบบเทคนิค Light & Sound ประกอบเอฟเฟกต์ต่างๆ ตั้งแต่เวลา 19.00-22.30 น.ของทุกวัน พร้อมเพิ่มเติมความพิเศษกับการแสดงโชว์วัฒนธรรมท้องถิ่นแบบร่วมสมัย (Contemporary Show) ในวันที่ 24-25, 30-31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2567 รอบเวลา 19.00 น. และในเวลา 19.30 น. ของวันดังกล่าว พบกับการแสดงพลุดอกไม้ไฟและการแสดงควงกระบองไฟสุดตระการตาทั้งนี้ โครงการงาน “VIJITR 5 ภาค” ยังมีกำหนดจัดขึ้นอีกในพื้นที่อัตลักษณ์สุดท้าย ณ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 7-15 กันยายน 2567 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : VIJITR 5 ภาค และ Facebook Page : TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง