เปิดแล้ว! งานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง ครั้งที่ 14 “บ้านดี ดีลดี โปรดี” ส่งท้ายปี

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่

นายวรัชญ์ ปริสุทธิ์กุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ แม้จะยังอยู่ในกรอบแคบ ๆ แต่ถือได้ว่าเศรษฐกิจไทยผ่านพ้นจุดต่ำสุดมาแล้ว ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือด้านต่าง ๆให้กับภาคเกษตรกร จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังได้รับอานิสงค์จาก การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และการทุ่มเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นการลงทุนในระดับกลุ่มจังหวัดที่เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนายวรัชญ์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับการจัดงานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง ครั้งที่ 14 ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการจัดงาน “บ้านดี ดีลดี โปรดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกําลังซื้อของประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เป็นการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสเลือกซื้อบ้านทุกทําเล ทุกราคา ในงานเดียว เพื่อตอกย้ำโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการอยากมีบ้าน ที่จะสามารถเข้ามาเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาพิเศษสุด พร้อมรับโปรโมชั่น ส่วนลด ของแถม เงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ มากมาย ที่ทางผู้ประกอบการได้เตรียมมามอบให้ท่านลูกค้าจนพอใจถึงที่สุด พร้อมลุ้นรับทีวี Smart TV ขนาด 65 นิ้ว และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อจองบ้านหรือคอนโดภายในงานที่สำคัญทางสมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานปีนี้ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด , บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด , บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัท แอล เอช ที เอเชีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด , บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – American Standard , บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด , บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท วัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด , บริษัท โฮมเมนู จำกัด , บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีครีเอชั่น เอเซีย จำกัด , โครงการบ้าน The Olive Natural Park , โครงการบ้าน The Chatra Village , บริษัท ออกซิเจนเรียลเอสเตท จำกัด , บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด , บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด , บริษัท รุ่งทิวา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด , บริษัท ปุณณกัณฑ์ วัลเลย์ จำกัด , โครงการบ้าน The Key คลองแห , บริษัท บ้านกาญจนทรัพย์ จำกัด , บริษัท ประกายทองวิลล์ จำกัด และ บริษัท ซิสเต็มเทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมาทั้งนี้ การจัดงาน บ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง ครั้งที่ 14 ได้รับความร่วมมือจากดีเวลลอปเปอร์ และกลุ่มวัสดุตกแต่ง จำนวนกว่า 50 ราย ครอบคลุมทุกพื้นที่ ครบทุกช่วงราคาเข้าร่วมกับอย่างคึกคัก และยังมาพร้อมกับแคมเปญสุดพิเศษอีกมากมายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ นอกจากนี้ยังได้รับการตอบรับจากสถาบันการเงินมาให้ความรู้ และการบริการด้านสินเชื่อ ภายในงาน อีกด้วย พิเศษ เมื่อจองบ้าน หรือ คอนโดมิเนียมภายในงาน จะได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย แจกทุกวัน