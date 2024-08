ตำรวจสอบสวนกลางบุกรวบหนุ่มขายลูกโป่งแก๊สหัวเราะในงานฟูลมูนปาร์ตี้เกาะพะงัน

วันนี้ (20 ส.ค.) เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา ตำรวจ กก.5 บก.ปคม. นำโดย พ.ต.ท.อภิชา เทพจันทร์ สว.กก.5 บก.ปคม. เข้าตรวจภายในงานฟูลมูนปาร์ตี้ บริเวณชายหาดริ้น หมู่ 6 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังได้รับการร้องเรียนว่า มีการมอบเมานักท่องเที่ยว ด้วยการเสพลูกโป่งอัดแก๊ส หรือ แก๊สหัวเราะจากการตรวจสอบ พบว่า บริเวณร้านบาร์แห่งหนึ่ง พบเศษลูกโป่งตกลงพื้นกระจายเกลื่อน จึงได้ตรวจสอบแหล่งที่จำหน่าย และพบร้านคลับแห่งหนึ่งอยู่บนชั้น 2 ของอาคาร ทราบว่ามีการจำหน่ายแก๊ส (หัวเราะ) เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังไปยังร้านดังกล่าว พบเห็นนักท่องเที่ยวกำลังถือลูกโป่ง และพบชายสวมเสื้อสีดำยืนอยู่ในเคาเตอร์ จึงได้เดินเข้าไป พบถังแก๊สสีฟ้า จำนวน 2 ถัง ทราบชื่อนายรังสิมันต์ อายุ 29 ปีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจภายในร้าน พบลูกโป่งที่ใช้แล้ววางทิ้งกองไว้บนพื้น และวางอยู่บนโต๊ะที่นักท่องเที่ยวนั่งดื่ม กิน ลูกโป่งกองไว้ มีทั้งสีแดงและสีเทา พบป้ายโฆษณาจำหน่ายแก๊ส(หัวเราะ) จำนวน 2 ป้าย ระบุ ข้อความ "LAUGHING GAS BALLOON TRY NOT TO LAUGH" และ ระบุข้อความ "BALLOON 200 B for one trip วางไว้ใกล้ถังแก๊ส(หัวเราะ) เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบใบอนุญาตทางร้าน ทราบชื่อเจ้าของ ร้าน คือ นายรังสิมันต์ เป็นบุคคลคนเดียวกันที่ยืนอยู่ใกล้ถังแก๊ส (หัวเราะ)เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับกุม พร้อมยึดของกลางได้เป็นจำนวนมาก ทั้งลูกโป่งบรรจุก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitorus oxide) ที่ใช้แล้ว สีแดง จำนวน 50 ลูก ลูกโป่งบรรจุก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitorus oxide) ที่ใช้แล้ว สีเทา จำนวน 63 ลูก ถังบรรจุก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitorus oxide) จำนวน 2 ถัง (ใช้สำหรับบรรจุก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Nitorus oxide) ใส่ในลูกโป่งเพื่อจำหน่ายให้แด่ลูกค้า เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมควบคุมตัว นายรังสิมันต์ ไปทำการสอบปากคำ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา “ผลิตหรือขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต” ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก กล่าวว่า ขอฝากความห่วงใยมายังประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยว เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ตามสถานบันเทิงต่างๆ ให้หลีกเลี่ยงการใช้แก๊สหัวเราะเด็ดขาด โปรดคำนึงถึงสุขภาพและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวท่านและนักท่องเที่ยว ถ้าพบเห็นมีผู้ลักลอบกระทำผิดแจ้งเบาะแสได้ที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สายด่วน 1191 หรือเพจเฟซบุ๊กกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่จะปราบปรามอย่างจริงจังการจับกุมครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา ผบก.ปคม. พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน์ พ.ต.อ.สุรพงษ์ ชาติสุทธิ์ พ.ต.อ.วุฒิชัย จันโทภาส,พ.ต.อ.ณรงค์ เทศวิบูลย์ย์,พ.ต.อ.มารุต กาญจนขันธกุล,พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส รอง ผบก.ปคม., พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.5 บก.ปคม., พ.ต.ท.อาทิตย์ พุ่มทอง, พ.ต.ท.เกริก เสนาะสำเนียง รอง ผกก.5 บก.ปคม.