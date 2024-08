กลอนบทใหม่ “นางเงือกทองสงขลา" ชาวเน็ตถูกใจแห่แชร์คึกคักอ่านหลายรอบกว่าจะแปลออก

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่

วันนี้ (19 ส.ค.) โลกโซเชียลได้แชร์ภาพของผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Wynn Rapeedech Kulabusaya” ที่ได้โพสต์ภาพรูปปั้น “นางเงือกทอง” ซึ่งตั้งอยู่ที่หาดสมิหลา จ.สงขลา พร้อมกับเขียนแคปชั่นคล้ายบทกลอนประกอบว่าหลังจากโพสต์ภาพและคำบรรยายไปแล้ว ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความรู้สึก แสดงความเห็น และแชร์ภาพนี้ออกไปจำนวนมาก หลายคนต่างบอกว่า ใช้เวลาอ่านหลายรอบมาก บ้างว่าใช้เวลาแกะอยู่เป็นชั่วโมง บางคนก็เหมือนจะทายถูกว่า หมายถึงอะไรคนที่ทายส่วนใหญ่จะบอกว่า มาจากเรื่อง “The Little Mermaid” ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เป็นท่อนหนึ่งของเพลง Part of Your World เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง “The Little Mermaid” โดยท่อนดังกล่าวร้องว่า