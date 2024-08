หนุ่มจีนร้อง เมีย ซื้อคอนโดที่ภูเก็ตไม่ได้ห้อง ไม่คืนเงิน สูญกว่า 3 ล้าน อยากได้ฟ้องเอา

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ ( 9 ส.ค.) ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต นาย Du Xiaomin สัญชาติจีน ถือ หนังสือมอบอำนาจจากภรรยา เดินทางมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อร้องขอความเป็นธรรม กรณีซื้อห้อง ของคอนโด โครงการ The Peak residence ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในราคา กว่า 3 ล้านบาท แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ห้องพัก เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถสร้างได้ โดยมี นายมนต์ชัย แซ่เล่า ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต และ เจ้าหน้าที่ ร่วมรับเรื่องร้องเรียน ผ่านล่ามภาษาจีนโดย นาย Du Xiaomin กล่าวถึงการเดินทางมาร้องเรียนในครั้งนี้ ว่า ตนได้รับมอบอำนาจจากภรรยา คือ Ms.Hu Haizheb ซึ่งเป็นผู้ทำสัญญาซื้อขายห้องพักคอนโดมิเนียม The Peak residence จำนวน 1 ห้อง เป็นห้องสตูดิโอขนาด 35 ตารางเมตร ในราคา 3,975,900 บาท โดยราคานี้ ร่วมในเรื่องของค่าดำเนินการต่าง ๆแล้ว เพื่อขอความช่วยเหลือ จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ในการประสานเจรจาเรียกร้อง ให้เจ้าของโครงการ The Peak residence ต.กะตะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต รับผิดในการจัดหาห้องคอนโดมิเนียม ในราคาเท่ากับเงินที่ตนเองจ่ายไป จำนวน 3,060,000 บาท หรือ คืนเงินเต็มจำนวนให้กับภรรยาของตนเองซึ่งก่อนหน้านี้ตนได้เดินทางไปที่บริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการ เพื่อขอเจรจรา แต่ต่างโครงการบอกให้ตนกลับไปรอและจะส่งเอกสารไปทางอีเมลล์ พร้อมบอกให้ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท ซึ่งตนไม่อยากที่จะฟ้องร้อง เพราะต้องใช้เวลานาน และ ตนเองก็มีความลำบากในการเดินทางมาดำเนินคดี ตนแค่อยากได้ ห้องคอนโด มาทดแทน หรือ เงินที่ตัวเองจ่ายไปเท่านั้น จึงได้เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนในครั้งนี้อย่างไรก็ตามหลังจากรับเรื่องร้องเรียน นายมนต์ชัย แซ่เล่า ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้โทรศัพท์ประสานไปยังผู้แทนเจ้าของโครงการคอนโดมิเนียม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ซึ่งได้มีการตอบกลับมา ว่า จะไม่มีการเจรจาใด ๆ ทั้งสิ้น และ ให้ผู้ร้อง ไปยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทางบริษัทได้เลยนายมนต์ชัย กล่าวว่า วันนี้ ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวต่างชาติ กรณีซื้อห้องพักคอนโดมิเนียม แต่ไม่ได้ห้องตามที่ซื้อ ซึ่งหลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนก็จะเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเรียกให้คู่กรณีมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าในการซื้อขายมีการซื้อขายกันจริงหรือไม่ และมีการตกลงซื้อขายกันอย่างไรในการทำสัญญาซื้อขาย โดยให้ชี้แจงกลับมาที่ สคบ. หลังจากนั้นก็จะจะแจ้งให้ทางผู้ร้องรับทราบ ถ้ามีการโต้แย้งในเรื่องที่ทางบริษัทชี้แจงกลับมากก็สามารถโต้แย้งได้ถ้าการโต้แย้งกันทางเอกสารไม่สามารถตกลงกันได้แล้ว ทาง สคบ.ก็จะเชิงทั้งในส่วนของผู้ร้องและคู่กรณีมาเจรจากันต่อหน้า ถ้าตกลงกันได้ก็จบ แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะไปเข้าคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยซึ่งมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะไกล่เกลี่ยกันอีกที และถ้าตกลงกันไม่ได้อีก ถ้าทางคณะกรรมการพิจารณาว่า ผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์ ก็จะมีการฟ้องร้องให้กับผู้ร้องและหากเห็นว่าเรื่องนี้ประโยชน์ต่อส่วนรวม ทางคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต ก็จะส่งเรื่องให้กับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนกลาง เป็นผู้ฟ้องร้องให้กับทางผู้ร้อง ซึ่งทั้งหมดเป็นขั้นตอนในการดำเนินการ เบื้องต้นก็จะรับเรื่องที่ผู้เสียหายร้องเรียนไว้ และดำเนินการตามขึ้นตอนต่างๆอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม ชาวจีนรายดังกล่าวได้ไปถือป้ายเรียกร้องให้ทางบริษัทรับผิดชอบในพื้นที่เชิงทะเลมาแล้ว พร้อมเข้าแจ้งความเพื่อเป็นหลังฐานเพื่อให้ทางบริษัทรับผิดชอบ ที่ สภ.เชิงทะเลสำหรับโครงการ “เดอะพีค เรสซิเดนซ์” เดิมเป็นโครงการ คอนโดหรู มูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาท สร้างบนพื้นที่ 17 ไร่ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต แต่โครงการดังกล่าวไม่สามารถที่จะสร้างต่อให้ได้เสร็จ เนื่องจาก คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เมื่อ เดือน พ.ย.63 ระบุว่า พื้นที่ ที่ตั้งโครงการเดอะพีค เรสซิเดนซ์ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นพื้นที่ป่าและมีการออกเอกสารสิทธิไม่ชอบด้วยกฎหมายป่าไม้ ไม่มีการครอบครองทำประโยชน์มาก่อน จึงเป็นการออกเอกสารสิทธิ โดยมิชอบ ส่งผลให้การอนุญาตก่อสร้าง ซึ่งที่ดินดังกล่าว ทางบริษัทได้ซื้อต่อมาเป็นมาที่ 3 หลังจากมีคำพิพากษาของศาลฯ ทาง เจ้าของโครงการเดอะพีค เรสซิเดนซ์ ได้ทำขออนุญาตร รื้ออาคาร และ โครงสร้างอาคารทั้งหมดอย่างไรก็ตามสำหรับสภาพพื้นที่ ที่เคยมีการก่อสร้างโครงการเดอะพีค เรสซิเดนซ์ ปัจจุบันได้มีการปรับพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าไม้