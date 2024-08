ชวนร่วมประกวดการออกเเบบและตัดเย็บผ้าพื้นถิ่น ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท

นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า เนื่องด้วยอำเภอสุไหงโก-ลกได้จัดทำโครงการประกวดการออกแบบและตัดเย็บผ้าพื้นถิ่นอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยพลัง Soft Power” (Soft Power : The Driving Force of Creative Economy and Building Smart SEZ Districts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทักษะที่ทันสมัย ความคิดสร้างสรรค์ และนำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าพื้นถิ่นและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นอัตลักษณ์ของผ้าพื้นถิ่นของอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสทั้งนี้จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ร่วมสมัครเข้าเเข่งขันการออกแบบและตัดเย็บผ้าพื้นถิ่นอำเภอสุไหงโก-ลก ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 9 สิงหาคม 2567ค่าสมัคร 500 บาท โดยเงินที่ได้จากการสมัครจะนำมามอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับรางวัลการเเข่งขันมีมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 16,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศ และรางวัล POPULAR VOTE รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ