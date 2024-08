ม.อ.ปัตตานี เจ้าภาพประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เวทีแลกเปลี่ยนนักวิชาการโลกมลายู สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Islam in Malay World (ICON - IMAD) ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “ความกลมเกลียวและการพัฒนา: บทบาทของอิสลามในโลกมลายูเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนของนักวิชาการโลกมลายู การสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีแพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน ผศ.ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมาลายา มหาวิทยาลัย Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam และ มหาวิทยาลัย UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia เข้าร่วม ณ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมาภายในงานมีเวทีพบปะเสวนากับวิทยากรผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการปฏิบัติ และหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทอิสลามกับมรดกทางวัฒนธรรมมลายู ประกอบด้วย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต และกล่าวแนะนำบทบาท ICESCO ในโลกมลายู การสรุปการสัมมนาโดย ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ การมอบรางวัล Paper awards ตลอดจนการมอบธง ICON - IMAD ให้ประเทศบรูไนดารุซาสลาม ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปผศ.ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับการยกระดับให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ได้จัดการสัมมนานานาชาติร่วมกับพันธมิตรชั้นนำจากนานาชาติ เช่น คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Universiti Malaya (UM), Postgraduate Program, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN Bandung) และ Faculty of Usuluddin, Sultan Sharif Ali Islamic University (UNISSA) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มประเทศโลกมลายูในการส่งเสริมความสามัคคีและการพัฒนาในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการหารือเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นเอกภาพ การจัดสัมมนาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและเอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติ เพื่อดำเนินงานวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ผศ.ดร.เถกิง กล่าว