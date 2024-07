ททท.ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว “ใต้เที่ยวใต้” ตอกย้ำกระบี่เที่ยวได้ทั้งปี เปิดเส้นทางสงขลา-กระบี่

กระบี่ - ททท.ส่งเสริมการท่องเที่ยว “ใต้เที่ยวใต้” ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรม “คาราวานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ @Khlong Thom Wellness Town” นำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อตอกย้ำ ว่ากระบี่เที่ยวได้ทั้งปี

น.ส.วัจนันท์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค “ใต้เที่ยวใต้” โดยร่วมกับค่ายรถอีซูซุหาดใหญ่ และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จัดคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ @Khlong Thom Wellness Town เส้นทาง สงขลา-กระบี่ ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2567 มีผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้กว่า 90 คนชูสินค้าเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health and Wellness ซึ่งเป็นจุดแข็งมาเป็นจุดขาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจกรรมที่คณะได้ร่วมทำในครั้งนี้ยังเป็นการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ Krabi Go Green เช่น การคืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติด้วยการปล่อยผึ้งสู่ป่า Take Bee Home กิจกรรม DIY ทำสบู่น้ำผึ้งเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ท่าปอมคลองสองน้ำ ลิ้มลองทุเรียนชั้นดีการันตีด้วย GI ที่บ้านทะเลหอย อำเภอปลายพระยา ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่เขาทองฮิลล์ ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกยามเย็นสุดแสนโรแมนติกที่หาดอ่าวนาง สัมผัสมหัศจรรย์ธารน้ำที่สระมรกต และส่งท้ายทริปด้วยการแช่น้ำพุร้อนเค็มธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายทั้งยังตอกย้ำว่ากระบี่เที่ยวได้ทั้งปีและสวยทุกฤดูกาล เชื่อได้ว่าในช่วงเวลา 3 วัน ที่คณะได้มาท่องเที่ยวและร่วมทำกิจกรรมที่จังหวัดกระบี่ในครั้งนี้ จะได้รับทั้งความสุข ความสนุกสนาน ประสบการณ์ดีๆ และเดินทางกลับไปด้วยพลังแห่งความสุข พร้อมกับบอกต่อประสบการณ์และชวนครอบครัว เพื่อน ให้เลือกจังหวัดกระบี่เป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมในการเดินทางมาพักผ่อนในโอกาสต่อไปด้านนายอะหมาน หมัดอะดัม ผอ.ททท.สำนักงานกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ นอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามและขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไปทั่วโลก เช่น อ่าวมายา เกาะพีพี นอกจากนี้ จังหวัดกระบี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอันซีนทางบก เช่น น้ำพุร้อนเค็ม ท่าปอมคลองสองน้ำ และอีกหลายแห่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวกระบี่ได้ตลอดทั้งปี