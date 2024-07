รมว.ดีอีเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานนักเรียน Coding Bootcamp & Roadshow และ Coding War ภาคใต้ตอนบน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมดิจิทัลของครูและนักเรียนในกิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow และ Coding War พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ภายใต้โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า รวมถึงนายชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และนายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมในกิจกรรม ณ โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซน์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567“เชื่อมั่นว่ากิจกรรมของดีป้าที่จัดขึ้นมาแล้วรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 และจัดขึ้นอีก 2 ครั้งที่จังหวัดชลบุรีและสงขลา จะเป็นการส่งเสริมผลักดันอนาคตเยาวชนของประเทศไทยให้ได้มีพื้นที่สร้างสรรค์และแสดงผลงาน ขอขอบคุณดีป้า ที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้เกิดการพัฒนากำลังคนในประเทศ เพราะโค้ดดิ้งมีความสำคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในทุกด้านเพราะเป็นการฝึกฝนตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือ การคิด เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่นักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ และในวันนี้ได้มาเห็นนักเรียนร่วมกันระดมความรู้สร้างสรรค์เป็นผลงานดิจิทัล พร้อมทั้งนำเสนอผลงานดังกล่าวอย่างภาคภูมิใจ เป็นผลมาจากการที่ดีป้า ส่งเสริมและพัฒนาตั้งแต่เยาวชน ซึ่งรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับนโยบาย The Growth Engine of Thailand ของกระทรวงดีอี ด้านการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาคนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศไทยดิจิทัล” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี กล่าวทิ้งท้าย