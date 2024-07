มันนี่ เอ็กซ์โป 2024 หาดใหญ่ เงินสะพัดกว่า 6 พันล้านบาท

น.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 14 Money Expo 2024 Hatyai ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Digital Finance for All การเงินดิจิทัล เพื่อทุกคน” ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การจัดงาน 3 วัน มียอดธุรกรรมทางการเงินการลงทุนทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาทำธุรกรรมภายในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม MoneyExpoOnline รวมกว่า 6,000 ล้านบาท จากผู้สมัครใช้บริการกว่า 10,000 ราย“ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา เริ่มมีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งภาคใต้ โดยสงขลาได้รับอานิสงส์จากนักท่องเที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ ที่กลับเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อนโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวและการบริการขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอเมืองและหาดใหญ่บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก เห็นได้จากยอดจองโรงแรมที่เต็มทั้งในช่วงเทศกาลและไม่มีเทศกาล ด้านราคาพืชผลการเกษตรก็ปรับตัวสูงขึ้น กระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ปีนี้มียอดธุรกรรมจากงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่รวมกว่า 6,000 ล้านบาท โดยมีผู้สมัครใข้บริการผ่านออนไลน์กว่า 100 ล้านบาท”น.ส.ภาคนี กล่าวว่า สำหรับยอดธุรกรรมที่สูงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้าน รวมวงเงินกู้กว่า 2,160 ล้านบาท จากโปรโมชันอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ธนาคารนำมาแข่งขันกันในงาน โดยโปรโมชันดอกเบี้ย 0% ที่เป็นไฮไลต์ของงานมหกรรมการเงิน Money Expo ยังมีมานำเสนอให้ประชาชนชาวหาดใหญ่และจังหวัดในภาคใต้ อย่างสินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก ทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารกสิกรไทย ลดราคาสูงสุด 60% ดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือนแรก กู้ได้สูงสุด 110% ฟรีค่าโอนสูงสุด 200,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.790% ต่อปี สินเชื่อบ้าน ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ปีแรก กู้ได้สูงสุด 100%ด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดโปรโมชันในช่วง “Golden Minute” สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยปีแรก 1.99% ต่อปี โดยจองสิทธิผ่าน Mobile Application : GHB ALL และ GHB ALL GEN ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. ผลปรากฏว่า มีลูกค้าจองสิทธิเต็มกรอบวงเงิน 50 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 15 วินาทีเท่านั้นอันดับ 2 สินเชื่อเอสเอ็มอี มียอดเงินกู้วงเงินรวม 1,500 ล้านบาท โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้ามายื่นขอกู้ในงานเพื่อนำเงินไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มธุรกิจบริการ โรงแรม ร้านอาหารที่เริ่มฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคัก ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงธุรกิจส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคในงานมีแคมเปญอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เช่น สินเชื่อ SME ธนาคารกรุงไทย วงเงินสูงสุด 3 เท่า อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+2.5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชี่อธุรกิจ SSME ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก สินเชื่อ One SMEs EXIM BANK อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.10% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาท สินเชื่อ Smile Biz ธุรกิจยิ้มได้ SME D Bank อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 6.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทอันดับ 3 เงินฝากและสลากออมทรัพย์ รวมวงเงินกว่า 690 ล้านบาท โดยมีโปรโมชันเด่น เช่น เงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี เงินฝาก Krungthai Next Saving ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี เงินฝากอัลฮัจญ์และอุมเราะห์ ธนาคารอิสลาม ลุ้นบินลัดฟ้าไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมกกะ สลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดนาคราช ลุ้นรับรางวัลใหญ่สูงสุดมูลค่า 2 ล้านบาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน ลุ้นรางวัล 1 แสนบาท 900 รางวัล และรางวัลพิเศษปีละ 1 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาทอันดับ 4 ประกันชีวิต/ประกันภัยและแบงก์แอสชัวรันส์ รวมทุนประกันกว่า 670 ล้านบาท แบบประกันยอดฮิตในงาน ได้แก่ แบบประกันที่วางแผนความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ เช่น ประกันออมทรัพย์จ่ายเบี้ยระยะสั้น 5-6 ปี รับเงินคืนสูงสุด 2.89% ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีโอกาสรับผลตอบแทนสูงถึงกว่า 3% รวมถึงประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายคุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท ด้านประกันภัย แบบประกันที่ลูกค้าให้ความสนใจมากที่สุดคือ แบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ) และประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พร้อมโปรโมชันผ่อนชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 6 หรือ 10 เดือนสำหรับบริการอื่นๆ น.ส.ภาคนี กล่าวว่า มีผู้สมัครใช้บัตรเครดิตกว่า 3,000 ราย รวมวงเงินกว่า 520 ล้านบาท และมีผู้ยื่นขอกู้ สินเชื่อส่วนบุคคลกว่า 800 ราย วงเงินกว่า 230 ล้านบาท