นายก อบจ.สงขลาร่วมงาน “THACCA SPLASH” ต่อยอดซอฟท์พาวเวอร์ไทยจากท้องถิ่นสู่เวทีโลก

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2567 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมงานเสวนา Culture and Creative Cities: Strategies for Impactful Cities Branding ภายใต้งาน "THACCA SPLASH" - Soft Power Forum ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานครด้วยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการอำนวยการจัดการประชุมนานาชาติด้านชอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power Forum) ดำเนินการจัดการประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวร์ ภายใต้ชื่องาน "THACCA SPLASH" - Soft Power Forum ในระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าว โดยมีเป้าหมายให้เกิดการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมอย่างเป็นวงกว้างในการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศทั้งนี้ "THACCA SPLASH" - Soft Power Forum เป็นงานฟอรัมระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย ที่รวบรวม นโยบาย วิสัยทัศน์ แรงบันดาลใจ รวมถึงพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด "CULTURE AS FUTURE" ที่ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดทุนวัฒนธรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เพื่อให้ทันกับบริบทของยุคสมัยที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาค ทั้งในมิคิของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่เวทีโลก ประกอบด้วย เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย วิสัยทัศน์ของรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญระดับโลก นิทรรศการนำเสนอศักยภาพด้านซอฟท์พาวเวอร์และกิจกรรมสร้างสรรค์ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. หน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยหนึ่งในภารกิจหลัก คือ การพัฒนาและส่งเสริม "เมือง" ให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน จึงได้จัดงานเสวนาหัวข้อ Cultureative Cities : Strategies for Impactful City Branding ภายใต้งาน "THACCA Soft Power Forum“ ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 11.00 - 12.15 น. ณ Visione Hall 1-2 ชั้น G ศูนย์การประชมแห่งชติสิริกิติ์ เพื่อรับฟังวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา อันนำไปสู่การต่อยอดซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศไทยจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับประเทศและสู่เวทีโลก เพื่อสร้างรายได้และเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้กับเทศไทย