กรมอนามัยชู Street Food Good Health from Local to Global kick of ที่ภูเก็ต เพิ่มความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งคนไทย-ต่างชาติ

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงาน Kick off มหกรรม Street Food Good Health from Local to Global พร้อมด้วยนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นางสุธิดา อุทะพันธุ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย และผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว และภาคีเครือข่ายถนนคนเดินวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชาร์เตอร์ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2567 ณ Chartered Walking Street จ.ภูเก็ตนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า “Street Food” หรือที่ประเทศไทยเรียกว่า “อาหารริมบาทวิถี” กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติ เพราะเข้าถึงง่าย สะดวก มีรสชาติที่ดี ถูกปาก เพื่อให้ "Street Food" ในประเทศไทยมีความสะอาด ปลอดภัย และดึงดูดนักท่องเที่ยว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงมอบหมายให้สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ พัฒนาและยกระดับ"Street Food" ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน SAN & SAN Plus เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ทั้งในด้านของความสะอาด ปลอดภัย คุณภาพ และการให้บริการ และเป็นที่การดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ2) มีมาตรฐาน SAN & SAN Plus ที่แสดงถึงสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร พร้อมเพิ่มมาตรการในการตรวจติดตามและเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการ 3 มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในพื้นที่ เช่น การจัดงานเทศกาลต่างๆ ส่งเสริมการจำหน่ายอาหารประจำถิ่น การแต่งกายพื้นเมือง เป็นต้น