เปิดใหม่เต็มรูปแบบแล้ว “จังซีลอน ป่าตอง” หลังทุ่มงบกว่าพันล้านปรับปรุงใหม่ ภายใต้แนวคิด “The Oasis of Shopping in Patong”

โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ผู้บริการศูนย์การค้าจังซีลอน โรงแรมเอ็มโซเชียล ภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม โดยภายในงานดารานักแสดงชื่อดัง “ใหม่ ดาวิกา” ร่วมแสดงพิเศษเปิดตัว พร้อมสนุกกับมินิคอนเสิร์ต “กระแต” ณ โซนเดอะ เบย์ เมื่อค่ำคืนวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมาโซนเดอะจังเกิล (The Jungle Zone) อาคาร 4 ชั้น ต่อเนื่องจากถนนป่าตองสาย 2 ที่เป็นทางเข้าหลักของศูนย์การค้า มีทางเชื่อมต่อกับโรงแรมเอ็ม โซเชียล ภูเก็ต (M Social Phuket) ฝั่ง After Glow ภายในโซนตกแต่งภายใต้คอนเซ็ปต์ “Amid the Shady Trees” ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ และสัตว์ป่ามากมายที่สรรค์สร้างผ่านงานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในได้อย่างกลมกลืนและลงตัว ในรูปแบบของ “Tropical Resort Mall”โซนเดอะโบทานิกา (The Botanica Zone) อาคาร 3 ชั้น ที่อยู่ติดถนนป่าตองสาย 3 จุดเชื่อมต่อระหว่างโซนต่างๆ และเชื่อมต่อ โรงแรมเอ็ม โซเชียล ภูเก็ต (M Social Phuket) ฝั่ง Sun-Kissed โดยภายในโซนตกแต่งในรูปแบบ “Colour of Flower Blooming” เพิ่มความสนุกสดใสด้วย Sculpture ดอกไม้ และ Gazebo ในแบบ Modern Park Style โดยมี Anchor หลัก ได้แก่ บิ๊กซี (Big C) ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (Robinson) และโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า (SF cinema) นอกจากนี้ ยังเป็นโซนที่รวบรวมร้านค้าแฟชั่นแบรนด์เนมมากมายโซนเดอะเบย์ (The Bay Zone) ลานอเนกประสงค์แบบ Semi Outdoor ใจกลางศูนย์การค้า ตกแต่งบรรยากาศภายใต้คอนเซ็ปต์ “A Sense of Sea Breeze” มีสัญลักษณ์ที่โดดเด่น คือเรือขนาดใหญ่ และ Art Sculpture ปลาโลมาและวาฬขนาดใหญ่กลางสระน้ำ รายล้อมไปด้วยเหล่าฝูงปลาและแมงกะพรุนที่มาแต่งแต้มสีสันใจกลางโอเอซิส ให้ตื่นตา ตื่นใจ และสนุกสนานยิ่งขึ้น โดยบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่เปิดสำหรับจัดกิจกรรมอีเวนต์และโปรโมชันต่างๆ ล้อมรอบไปด้วยร้านค้าชั้นนำ ได้แก่ Shabushi, McDonald's, Fuji Japanese Restaurant, Le Siam, KFC, Tim Hortons และ Superdryสำหรับโรงแรมเอ็ม โซเชียล ภูเก็ต (M Social Phuket) ในเครือแบรนด์ “M Social” แห่งที่ 6 ของโลก และแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด เช่นเดียวกัน โดยได้ทำการ Rebrand และปรับปรุงใหม่ทั้งหมด โดยมีจุดเด่นคือการนำนวัตกรรมผู้ช่วย AI Voice-Controlled มาให้บริการพร้อมอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ครบครันด้วยฟังก์ชันการใช้งานอย่างพิถีพิถันและล้ำยุค ผสานการออกแบบสุดเก๋เข้ากับเทคโนโลยีอย่างไร้รอยต่อ M Social Phuket จึงนับเป็นโรงแรมไฮเทคสุดล้ำแห่งแรกในภูเก็ต ที่ให้คุณสัมผัสประสบการณ์โรงแรมแนวใหม่กับเทรนด์อนาคตแห่งการพักผ่อน โดยโรงแรมมีห้องพักและห้องสวีทให้บริการรวม 418 ห้องโดยกลุ่มเป้าหมายหลักยังคงเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 80% โดยปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนที่กลับมาส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และมาเลเซียเป็นหลัก ซึ่งเราได้มีการปรับแนวทางการทำตลาดรูปแบบใหม่ๆ เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กลุ่ม FIT (Free Individual Traveler) ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่วางแผนการเดินทางเอง และมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นในปัจจุบัน