ภูเก็ตจัดใหญ่ ขบวนแห่ Phuket Peranakan ยกระดับการท้าชิงรางวัล Grand Pinnacle Awards - City Festival

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - คนภูเก็ตเกือบ 2 พันคน สวมใส่ชุดเพอรานากัน แสดงพลัง ร่วมเดินขบวพาเหรด เทศกาล "ภูเก็ตเพอรานากัน เฟสติวัล 2024" พร้อมโชว์ไฮไลต์ขบวนรำมหาชนเพอรานากัน ในรูปแบบ Flash Mob Culture สร้างประวัติอย่างยิ่งใหญ่ ยกระดับการจัดงาน ท้าชิงรางวัล Grand Pinnacle Awards - City Festival

ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย. จังหวัดภูเก็ต โดย สมาคมเพอรานากัน ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต และสมาคม TIEFA จัดงาน Phuket Peranakan Festival 2024 จัดขึ้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีขบวนพาเหรด จำนวน 20 ขบวน นำโดยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีต ผู้ก่อตั้งสมาคมเพอรานากันประเทศไทย และ นายกสมาคมศิลปร่วมสมัยภูเก็จ นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดงานมหกรรมและเทศกาลนานาชาติ และมีผู้เข้าร่วมขบวนกว่า 1,600 คน เข้าร่วมขบวนแห่ Phuket Peranakanโดยไฮไลต์ของขบวนแห่ Phuket Peranakan ปีนี้คือ ขบวนรำมหาชนเพอรานากัน ในรูปแบบ Flash Mob Culture ณ สุดยอดสถานที่ไฮไลต์ของเมืองเก่าภูเก็ต ถ.พังงา กลางสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ด และขบวนแห่หลากหลายวัฒนธรรมจากอีก 10 เมืองเพอรานากัน ในคาบสมุทรมลายู นำเสนอภายใต้แนวคิดความอุดมสมบูรณ์ (ABUNDANT) ของวิถีความเป็นอยู่ของชาวเพอรานากัน ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของมรดกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเรื่อง City of Well-Beingเพื่อเป็นการสร้างยุทธศาสตร์แห่งความยั่งยืนทางด้านศิลปวัฒนธรรมของภูเก็ตเพอรานากัน โดยใช้ "เสี่ยหนา" ปิ่นโตกับข้าวประเพณีของชาวภูเก็ต และ "อ่องหลาย" สับปะรด ผลไม้ไหว้เจ้ามงคล และยังเป็นหนึ่งในผลไม้ชุมชนเชิงเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีการนำเสนอผ่านขบวนแห่ที่สร้างกิจกรรมแบบ 2 ways hands on ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมงานกว่า 15,000 คน คาดมีรายได้สะพัด 300 ล้านบาทและในวันที่ 21 และ 23 มิถุนายน 2567 จัด Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมร่วมรากของกลุ่มชาติติพันธุ์เพอรานากันให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงาของวัฒนธรรมจากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ร่วมกับชุมชนชาวเพอรานากันภูเก็ต และอีก 6 จังหวัดอันดามันและภาคใต้ และนำการแสดง Peranakan Street Perfomance Art จากนานาชาติแสดงให้ชม ณ แยกชาร์เตอร์ด และใจกลางหลาดใหญ่ เมืองเก่าภูเก็ต และมีการแสดงละคร "A road to our home Peranakan Theater Art" ที่บ้านซินหลอ ถนนดีบุก จังหวัดภูเก็ต เรียนรู้วิถีชีวิตชาวเพอรานากันภูเก็ตอีกด้วยอย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้ได้ยกระดับให้ยิ่งใหญ่ขึ้น เพื่อนำเสนอตัวส่งชิงรางวัล Grand Pinnacle Awards - City Festival ในแขนง World Best Parade ของสมาพันธ์ผู้จัดงานเทศกาลและมหกรรมโลก (World IFEA) โดยมีการเตรียมแผนการจัดงานเทศกาลนี้ให้สอดคล้องตามแผนมาตรฐานระดับสากลทั้งระบบ logistics เมือง การปิดถนน สิ่งแวดล้อมและแผนชุมชมสัมพันธ์ พร้อมกับเนื้อหามรดกทางศิลปวัฒนธรรมและวัฏจักรของระบบทางเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (New Eco System) ซึ่งจะมีการประกาศผลอย่างป็นทางการไม่เกินปลายเดือน ส.ค.67