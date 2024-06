สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย สร้างสีสันต้อนรับนักท่องเที่ยว ทาสีหลังคา /ประดับธงสีรุ้ง

สุราษฎร์ธานี -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ท่าเรือเฟอร์รี่ ในตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นประตูการเดินทางเข้ามายังเกาะสมุย ทางผู้ประกอบการ โดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ได้ร่วมกันสร้างสีสันต้อนรับ Pride Month โดยมีการทาสีหลังคา ทางเดินบริเวณท่าเรือ มีการนำผ้า และธงสีรุ้ง มาประดับเป็นทางยาว สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทันที ที่เดินผ่านมาถึงหลังคาสีรุ่ง ต่างยกโทรศัพท์มือถือ ขึ้นมาถ่ายภาพ เช็คอินกับสถานที่ ที่มาเยือน ที่มีการต้อนรับด้วย สีสัน กับสายรุ้งและธงหลากสี สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่ได้เดินทางมาสัมผัสนายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ร่วมกับ อาร์เอส ได้เนรมิตร สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาล Pride Month เป็นเดือนที่สะท้อนถึงความเสมอภาคของกลุ่มความหลากหลาย LGBTQIA+ ที่สื่อถึงความหลากหลายทางเพศที่เท่าเทียมกันในทุกสังคม ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา ต่างชื่นชอบกับบรรยากาศ ที่สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสมุย ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนายรัชชพร นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ยังกล่าวอีกว่า ในปลายเดือนมิถุนายนนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อาร์เอส และหน่วยกงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรม งาน PRIDE NATION SAMUI 2024 ใน วันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2567 เพื่อส่งท้ายเดือน Pride Month อย่างยิ่งใหญ่กับงาน Pride Nation Samui International Pride Festival ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวต่างชาติ งานนี้จะรวมศิลปินและดีเจจากต่างประเทศ และศิลปินไทย เข้าร่วมงานจำนวนมาก ที่จะมาสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับเกาะสมุยซึ่งเป็นการ จัดงานเฉลิมฉลอง “PRIDE NATION SAMUI INTERNATIONAL FESTIVAL” ภายใต้คอนเซปต์ Let’s Join PRIDEradise สร้างยูนิตี้ (Unity) เปลี่ยนเกาะสมุยให้เป็นเกาะสวรรค์ สำหรับชาว LGBTQIAN+ เปล่งประกายความเป็นตัวเองอย่างสุดเหวี่ยง ส่งท้ายเทศกาล Pride Festival ที่จัดจ้านที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Pride Nation is going to be ‘THE MOST FABULOUS FESTIVAL FOR ALL PRIDE FIRST TIME IN SOUTHEAST ASIA)คาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงก่อนเริ่มไฮซีซั่นของสมุยได้เร็วขึ้น และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานจากทั่วประเทศ และทั่วมุมโลกมากกว่า 1 แสนคน โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2024 พบกับ PRIDE WEEK HAPPENING, Sunset Parade และ Music Festival : Celebration Party ณ หาดเฉวง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 วัน 6 คืน