LGBTQ+ กระบี่ จัดกิจกรรมส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ “KRABI PRIDE"

กระบี่ -

วันนี้ ( 8 มิ.ย.) ที่บริเวณหน้าโรงแรมไทยโฮเต็ล เขตเทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่ บรรดากลุ่ม LGBTQ+ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง “KRABI PRIDE" ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด LGBTQ+ Friendly City เพราะความรักไม่มีคำว่าเพศ Be Proud of who we areทั้งนี้ กิจกรรม “KRABI PRIDE" ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี เพื่อสนับสนุนสิทธิความหลากหลายทางเพศจากทุกภาคส่วน และประกาศให้ประเทศทั่วทุกมุมโลกรู้ว่าประเทศไทย และจังหวัดกระบี่พร้อมแล้วในการเป็นหมุดหมายของความหลากหลายและเท่าเทียมทั้งปีนี้และปีต่อๆไปขณะที่ บอม พลพัฒน์ หนึ่งในทีมงานที่จัดงาน KRABI PRIDE โพสต์ข้อความลงในเฟสบุคส์ ว่าความเป็นคนไม่ต้องบอกว่าเพศอะไร เพราะทุกคนคือคนเหมือนกัน ในฐานะที่บอมกับทีมที่กำลังสร้างงาน KRABI PRIDE ให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดกระบี่ เมืองท่องเที่ยวที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทย ขอบคุณทุกๆคนที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจกับทีมทุกคนครับแม้จะมีเสียงวิจารณ์ถึงความเป็นกลุ่มคนผิดเพศ แต่สิ่งที่กลุ่มพวกเราทำคือ จุดยืนที่แสดงถึงความเท่าเทียมกันของคนไม่ว่าเขาจะมีรสนิยมอย่างไรก็แล้วแต่ แต่สิ่งสำคัญทุกคนคือคน ทุกคนเท่าเทียมกัน