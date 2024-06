นักวิ่งจากทั่วโลกกว่า 6 พันคน ลงวิ่งมาธารอน ลากูน่า ภูเก็ต 8-9 มิ.ย.นี้ ทำเงินสะพัดหลายร้อยล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (7 พ.ค.) น.ส.ผกาวดี เมืองมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นางสุนีรัตน์ รุจีมาศ รอง ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต นางประภา เหมมินทร์ ผู้ช่วยรองประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจ ลากูน่า ภูเก็ต น.ส.กุลธิชา พฤกษานุบาล ผอ.ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต และนายมุนด์ เวลเวนโฮเฟอร์ ผอ.การแข่งขัน วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต โดยซูเปอร์สปอร์ต ร่วมกันแถลข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต โดยซูเปอร์สปอร์ต ครั้งที่ 18 ณ เวทีแถลงข่าว ลากูน่า โกรฟ ลากูน่า ภูเก็ต โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมนายไรมุนด์ เวลเวนโฮเฟอร์ ผู้อำนวยการการแข่งขัน วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต โดย ซูเปอร์สปอร์ต เปิดเผยว่า “ปีนี้มีนักวิ่งหน้าใหม่เข้าร่วมงานในปีนี้อย่างคึกคัก อีกทั้งมาพักผ่อนและท่องเที่ยวภูเก็ตในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งถือเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ตได้เป็นอย่างดี และในปีนี้ทางผู้จัดการแข่งขันได้ออกแบบโลโก้ใหม่ของงานโดยได้รับแรงบันดาลใจจากพญามังกรทะเล หรือฮ่ายเหล็งอ๋อง สัตว์มงคลที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อมุ่งมั่น “ปลุกมังกรที่อยู่ในตัวคุณ” (Awake Your Inner Dragon) ส่งเสริมให้ทุกคนหันมาออกกำลังกาย มีไลฟ์สไตล์และสุขภาพที่ดีนอกจากนั้น ยังมีมินิคอนเสิร์ตการกุศล โดย ส้ม มารี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 มิ.ย.นี้ ณ เวทีริมทะเลสาบ ลากูน่า ภูเก็ต โดยนักวิ่งเข้าร่วมคอนเสิร์ตได้ฟรี ส่วนผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรในราคาใบละ 299 บาท และสามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3KoQL9b โดยรายได้จากงานคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมอบให้กองทุนเพื่อเด็ก ซีเอฟเอฟ หรือ Children First Fund (CFF)ด้านนางประภา เหมมินทร์ ผู้ช่วยรองประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจ ลากูน่า ภูเก็ต กล่าวว่า เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานและสัมผัสประสบการณ์การให้บริการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมทั้งหมดในเครือลากูน่า ภูเก็ตอีกครั้ง ปีนี้เราได้ฉลองครบรอบ 30 ปีของโรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต พร้อมๆ กับฉลองวิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต เป็นปีที่ 18น.ส.กุลธิชา พฤกษานุบาล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต ผู้บริหาร ร้านซูเปอร์สปอร์ต กล่าวว่า "ในฐานะร้านกีฬาอันดับหนึ่งในไทย เรามุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ทุกๆ คนได้เข้าถึงการเล่นกีฬาต่างๆ การออกกำลังกาย เล่นกีฬาที่ชื่นชอบ และใช้ชีวิตอย่างสมดุลซึ่งเน้นสุขภาพดี โดยปีนี้เราได้นำเสนอนวัตกรรมล่าสุดที่เรียกว่า ‘The SafeSize 3D Foot Scan’ ซึ่งเป็นโซลูชันเพื่อการวิเคราะห์เท้าระบบ 3D ที่ทันสมัยที่สุดในโลก เพื่อเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับสรีระและกิจกรรมกีฬา จึงอยากจะเชิญทุกท่านที่มาร่วมงานได้ทดลองกันอย่างเต็มที่ที่งาน Expo"