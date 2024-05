ทุนท้องถิ่นภูเก็ตมั่นใจอสังหาฯ โต ผุดวิลล่าหรูบนทำเลทอง “The Menara Phuket” เจาะตลาดต่างชาติ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยังถือว่าเป็นช่วงขาขึ้น กระแสความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมีการตอบรับดีต่ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับบนที่ผุดกันมาเท่าไหร่ก็สามารถขายได้หมด ล่าสุด นักลงทุนน้องใหม่ แต่มากประสบการณ์ในภูเก็ต ได้เปิดตัวโครงการ วิลล่าสุดหรู “The Menara Hill” ในพื้นที่ย่านทำเลทอง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายอำนวย พิสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด และมีนายไพศาล พันธ์ฉลาด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มพี วิลล์ จำกัดและเจ้าของโครงการ น.ส.อรทัย เกิดทรัพย์ ที่ปรึกษาส่วนตัว นายอโนชา เผ่าจินดา กรรมการผู้จัดการ อโนชาพร็อพเพอร์ตี้ พร้อม ด้วยทีมงาน เอเยนซี และสื่อมวลชนในภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับนายไพศาล พันธ์ฉลาด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มพี วิลล์ จำกัด และเจ้าของโครงการ “The Menara Hill” กล่าวถึงการเข้ามาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต ว่า สำหรับตนเป็นคนภูเก็ตโดยกำเนิด หลังจากเรียนจบ ก็เริ่มทำงานโรงแรมในแผนกการตลาด ย่านบางเทา หลังจากนั้นได้เข้าไปสู่วงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเข้าไปทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์อีก 2 -3 โครงการ ใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 20 ปี จึงได้มาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง เพราะมองว่า อสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ตยังไปได้สวย และรู้ว่าพื้นที่ไหนที่อยู่ในความต้องการของลูกค้า มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่มาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในพื้นที่บางเทา เชิงทะเล บ้านยา อ.ถลาง เมื่อ 4 ปีที่แล้วเพิ่งจะมีนักลงทุนเข้ามาบุกเบิก แต่ปัจจุบันในพื้นที่ดังกล่าวมีบ้านหรูระดับไฮเอนด์ไม่ต่ำกว่า 100 หลัง จากกลุ่มนักลงทุนทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง และตนมั่นใจว่ากระแสตอบรับโครงการวิลล่าหรู พูลวิลล่าที่มีคุณภาพสูงในภูเก็ตยังไปได้ดี ตลาดยังมีความต้องการสูง จึงตัดสินใจเข้ามาลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นายไพศาล กล่าวต่อไปถึงการพัฒนา โครงการ The Menara Hill ว่า โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนทำเลทอง ใจกลางหุบเขาย่านบางโจ-บ้านยา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยเปิดตัวโครงการแรกภายใต้ชื่อ The Menara Hill Luxury Villa Phuket ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 19 ไร่ ประกอบไปด้วย 23 วิลล่า โดยจะแบ่งออกเป็น 3 เฟส ซึ่งในแต่ละเฟสจะมีการออกแบบด้วยดีไซน์ที่ไม่เหมือนกัน และเป็นการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร โดยขณะนี้ได้มีการเปิดการขายไปแล้วถึง 85% ยังเหลืออยู่เพียง 2 วิลล่าเท่านั้นในส่วนของส่วนการออกแบบโครงการ นายไพศาล กล่าวว่า ในช่วง 5 ปี หลังจะเป็นการออกแบบไปในแนวโมเดิร์น แต่สำหรับตนนั้น มีความตั้งในในการออกแบบให้เป็นโมเดิร์นโมร็อกเกิ้ลดีไซน์ สไตล์ตะวันออกกลาง เข้ามาผสมผสานกับการออกแบบสมัยใหม่ เน้นโทนขาว ซึ่งเป็นการออกแบบที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร จึงเป็นที่มาของการออกแบบโครงการดังนี้คือ โครงการ เฟส 1 และเฟส 2 เป็นการออกแบบที่โดดเด่นและตอบโจทย์ลูกค้าเป็นอย่างมาก เราได้รับแรงบันดาลใจจากโมร็อกโกแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ The Menera Hill - Modern Moroccan Inspired Luxury Pool Villa โดยพื้นที่ใช้สอยจะเริ่มต้นที่ 300-1,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3-4 ห้องนอน พูลวิลล่าสุดหรูที่มีความเป็นส่วนตัวไม่ซ้ำใคร เราได้เน้นให้มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมของตัวบ้าน เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลิน ดูมีความละมุนให้เข้ากับความงามของธรรมชาติรอบบ้าน และสามารถนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นอันงดงามในวิลล่า ที่เงียบสงบ โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 20-30 ล้านบาทส่วนการออกแบบวิลล่าในเฟสที่ 3 เราออกแบบภายใต้ชื่อ The Menera Hill - Modern Luxury Resort Style วิลล่าหรูริมทะเลสาบ ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาและพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 40-65 ล้านบาท ถือได้ว่าตอบโจทย์คนที่รักธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยพื้นที่ใช้สอยจะเริ่มต้นที่ 400-2,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3-5 ห้องนอนเป็นต้นไป ซึ่งในแต่ละ area ของ phase III นี้จะมีความโดดเด่นในธรรมชาติรอบตัวบ้าน การออกแบบให้มีการจัดวางตัวบ้านที่อยู่บนเนินเขาและริมทะเลสาบ และภายในบ้านดูกว้างขวาง พร้อมฝ้าเพดานที่สูงโปร่งสำหรับโครงการ The Menara Hill อยู่ห่างจากสนามบินภูเก็ตเพียง 16.8 กิโลเมตร ใกล้สถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เช่น ฟิตเนส สวนหย่อมส่วนกลาง คาเฟ่รวมถึงส่วนกลางที่มีบริการให้กับผู้เข้าพักอาศัยแบบสุดพิเศษในโครงการ โดยโครงการ The Menara Hill เราการันตีด้วยรางวัล Best Design Boutique Residences และ Best Developer Boutique Villa Design ผู้ได้รับรางวัล Dot Property Southeast Asia Awards 2023นอกจากนี้ มูลค่าของโครงการมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม วิลล่าหรูสุดพิเศษ มีการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดึงดูดนักลงทุนที่ชาญฉลาดที่กำลังมองหาความสมดุลระหว่างความสะดวกสบายและความยั่งยืน เนื่องจากความต้องการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงในอำเภอถลาง ของภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น Menara Hill จะช่วยเพิ่มศักยภาพในระยะยาวนายไพศาล ยังได้กล่าวต่อไปถึงกลุ่มลูกค้า ว่า กลุ่มลูกค้าหลักในส่วนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรียังคงเป็นรัสเซีย และต่างชาติอื่นๆ รวมถึงคนไทยบ้างเล็กน้อย ส่วนแนวโน้มตลาดลักชัวรีในภูเก็ต มองว่ายังเติบโตได้อีกระยะหนึ่ง เพราะต่างชาติที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นบ้านหลังที่ 2 หรือ กรณีที่ต้องการหนีภัยสงคราม ภูเก็ตยังเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นรัสเซีย หรือชาติอื่นๆหลังจากประสบความสำเร็จจากการพัฒนาโครงการ The Menara Hill จึงได้มีการขยายการลงทุนเพิ่ม โดยการร่วมลงทุนกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต ในกลุ่ม อโนชาพร็อพเพอร์ตี้ ภายใต้ชื่อ The Menara Resident โดยโครงการดังกล่าวจะตั้งอยู่ในย่านกมลา ด้วยเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ จะประกอบไปด้วย 10 วิลล่า แบ่งเป็น 2 เฟส A และ B โดยพื้นที่ใช้สอยจะเริ่มต้นที่ 460-510 ตารางเมตร เป็นพูลวิลล่าสุดหรูใจกลางหุบเขาย่านกมลาที่มีความเป็นส่วนตัวไม่ซ้ำใคร เราได้เน้นให้มีความโดดเด่นของตัวบ้านให้มีความหรูหราและทันสมัย ราคาจะเริ่มต้นที่ 23-60 ล้านบาท มั่นใจว่าโครงการนี้จะได้รับการตอบรับเช่นเดียวกับโครงการแรกที่เปิดขายไปแล้ว