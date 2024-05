‘สงขลานครินทร์’ อันดับ 4 สาขาวิชาโดดเด่น อันดับ 6 มหาวิทยาลัยในไทย จัดโดย SCImago

SCImago Institutions Ranking 2024 ยังได้จัดอันดับคะแนนทางสังคมด้าน Societal Rank ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 4 ของประเทศไทย อันดับ 163 ของเอเชีย และอันดับ 799 ของโลก ขณะที่การจัดอันดับด้านการวิจัย Research Rank อยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ อันดับ 325 ของเอเชีย และอันดับ 1,305 ของโลก ในส่วนของคะแนนด้านนวัตกรรม Innovation Rank อยู่ในอันดับ 11 ของประเทศ อันดับ 1,032 ของเอเชีย และอันดับ 2,092 ของโลกนอกจากนั้น เมื่อแยกเป็นรายสาขาวิชาแล้ว ยังพบว่ามีหลายสาขาวิชาที่มีคุณภาพอยู่ในอันดับต้นของประเทศไทย ได้แก่ สาขาวิชาหลัก จำนวน 18 สาขา ประกอบด้วย สาขา Economics, Econometrics and Finance อันดับ 3 สาขา Social Sciences อันดับ 3 สาขา Agricultural and Biological Sciences อันดับ 5 สาขา Computer Science อันดับ 5 สาขา Earth and Planetary Sciences อันดับ 5 สาขา Energy อันดับ 5 สาขา Business, Management and Accounting อันดับ 6 สาขา Dentistry อันดับ 6สาขา Medicine อันดับ 6 สาขา Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics อันดับ 6 สาขา Arts and Humanities อันดับ 7 สาขา Chemistry อันดับ 7 สาขา Physics and Astronomy อันดับ 7 สาขา Veterinary อันดับ 7 สาขา Engineering อันดับ 8 สาขา Environmental Science อันดับ 8 สาขา Mathematics อันดับ 9 สาขา Biochemistry, Genetics and Molecular Biology อันดับ 10สาขาย่อย Cardiology and Cardiovascular Medicine อันดับ 3 สาขาย่อย Critical Care and Intensive Care Medicine อันดับ 3 สาขาย่อย Education อันดับ 3 สาขาย่อย Aquatic Science อันดับ 4 สาขาย่อย Gastroenterology อันดับ 4 สาขาย่อย Surgery อันดับ 4สาขาย่อย Animal Science and Zoology อันดับ 5 สาขาย่อย Plant Science อันดับ 5 สาขาย่อย Epidemiology อันดับ 5 สาขาย่อย Obstetrics and Gynecology อันดับ 5 สาขาย่อย Oncology อันดับ 5 สาขาย่อย Pediatrics, Perinatology and Child Health อันดับ 5 สาขาย่อย Psychiatry and Mental Health อันดับ 5 สาขาย่อย Radiology, Nuclear Medicine and Imaging อันดับ 5สาขาย่อย Ecology, Evolution, Behavior and Systematics อันดับ 6 สาขาย่อย Sociology and Political Science อันดับ 6 สาขาย่อย Civil and Structural Engineering อันดับ 8 สาขาย่อย Biomedical Engineering อันดับ 9 สาขาย่อย Industrial and Manufacturing Engineering อันดับ 9 สาขาย่อย Public Health, Environmental and Occupational Health อันดับ 9ที่มา: https://www.scimagoir.com/rankings.php