“ตรีวนันดา” เปิดตัวรีสอร์ตเพื่อสุขภาพเฮลธ์ รีสอร์ต บาย คลินิก ลา แพรรี แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ ภูเก็ต

โครงการ “ตรีวนันดา” โดยมนทาระ ฮอสพิตาลิตี้ กรุ๊ป เป็นเวลเนสคอมมูนิตีครบวงจรแห่งภูเก็ต โดยมุ่งเน้นการผสานรวมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งศาสตร์ทางการแพทย์ หลักโภชนาการ การดูแลฟื้นฟูจิตใจ และการฝึกจิตใจเพื่อสร้างความสงบสุขให้ชีวิต โครงการจะประกอบด้วยวิลล่าทั้งหมด 70 หลัง โดยเฟสแรกของโครงการจะประกอบด้วยวิลล่า 30 หลัง ที่ได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงกับธรรมชาติคลินิก ลา แพรรี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2474 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย ดร.นีฮานส์ ผู้บุกเบิกด้านศาสตร์แห่งความเยาว์วัย และเป็นโรงแรมเพื่อการดูแลฟื้นฟูสุขภาพชื่อดังระดับโลกจากการนำศาสตร์การชะลอวัยมาปรับเป็นแนวทางดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับ ซึ่งการดูแลรักษาทางการแพทย์ถือเป็นหนึ่งใน 4 ปรัชญาของคลินิก ลา แพรรี ทุกโปรแกรมของคลินิก ลา แพรรี จึงประกอบด้วยการทดสอบทางการแพทย์ การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ และการบำบัดฟื้นฟูทางการแพทย์ พร้อมมอบการดูแลแบบเฉพาะบุคคล เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวสำหรับผู้เข้ารับบริการทุกคน โรงแรมเพื่อสุขภาพแห่งแรกของคลินิก ลา แพรรี อยู่ที่เมืองมงเทรอซ์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบด้วยห้องพักและห้องสวีตรวม 35 ห้องนอกจากนี้ คลินิก ลา แพรรี ได้ขยายศูนย์สุขภาพภายใต้ชื่อ “ลองจิวิตี้ ฮับ บาย คลินิก ลา แพรรี (Longevity Hub by Clinique La Prairie)” ไปยังประเทศต่างๆ เช่น กรุงมาดริด กรุงเทพฯ โดฮา ไทเป และดูไบ ทั้งนี้ Health Resort by Clinique La Prairie ซึ่งจะเปิดให้บริการที่ “ตรีวนันดา ภูเก็ต” ถือเป็นรีสอร์ตเพื่อสุขภาพแห่งแรกของคลินิก ลา แพรรี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานล่าสุดโดย Global Wellness Institute เผยว่า กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ด้านเวลเนส เป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุดในตลาดเวลเนส และคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 887.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 31,950 พันล้านบาท) ในปี 2570 จาก 398 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 14,447.4 พันล้านบาท) ในปี 2565มร.ซีโมน จิเบอร์โทนี ซีอีโอ คลินิก ลา แพรรี เผยว่า “ประเทศไทยมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในฐานะศูนย์รวมชั้นนำด้านเวลเนสและสุขภาพแบบองค์รวม การร่วมมือกับมนทาระ ฮอสพิตาลิตี้ กรุ๊ป ทำให้เราสามารถสร้างนิยามใหม่ให้การดูแลสุขภาพแบบครบวงจรในเอเชีย”ปัจจุบัน โครงการตรีวนันดา พร้อมนำเสนอวิลล่าส่วนตัวสุดหรู ทั้งแบบ 2, 3 และ 4 ห้องนอน โดยผู้อยู่อาศัยสามารถใช้บริการ พรุ-จำปา คอมมูนิตีเฮาส์ (Pru Jampa Community House) ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2563 เป็นพื้นที่ส่วนกลางเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทุกช่วงวัย ที่มีทั้งบาร์ เลานจ์ สระว่ายน้ำ Active Movement Center ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Biocircuit AI by Technogym เพื่อการตั้งค่าอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละคน นอกจากนี้ยังมีสวนสวยสุดร่มรื่น สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง และพื้นที่อเนกประสงค์ พร้อมด้วย Tweenie Club พื้นที่สำหรับเด็กและวัยรุ่นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตั้งแต่อายุยังน้อยผ่านกิจกรรมที่สนุกและเข้าถึงง่ายการพัฒนาเวลเนสรีสอร์ตระดับโลกอย่าง “เฮลธ์รีสอร์ต บาย คลินิก ลา แพรรี” เป็นอีกหนึ่งการร่วมมือครั้งสำคัญที่เข้ามายกระดับมาตรฐานการพัฒนาบริการเวลเนสระดับโลกในเอเชีย และมุ่งสู่การสร้างไลฟ์สไตล์ที่สงบสุขอย่างยั่น