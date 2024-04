ภูเก็ตรับธงเจ้าภาพจัดงาน "Thailand Biennale Phuket 2025" ภายใต้คอนเซ็ปต์ “มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง”

เชียงราย -

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น.ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้ภูเก็ต เจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand Biennale 2025" อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale รับธงจากนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ส่งมอบธงให้นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand Biennale 2025" มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง (The Never Ending Journey) อย่างเป็นทางการ โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็ต ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบธงนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงที่ผลักดันต่อให้ Soft Power เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนทั่วโลกให้เข้ามาเที่ยว มาทำงาน และมาใช้ชีวิตในประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นปลายทางของคนทั่วโลก กระทรวงวัฒนธรรม จึงนำงานด้านศิลปะและการจัดเทศกาลเป็นประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อน Soft Power เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ โดยมอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำงานด้านศิลปะและการจัดเทศกาลลงสู่การปฏิบัติ ผ่านการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ซึ่งเป็นงานศิลปะระดับโลกของประเทศไทย เริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 นี้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงกุมภาพันธ์ 2567 มูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท ในด้านสังคมการจัดงานครั้งนี้ทำให้เกิดการเพิ่มอัตราการจ้างงานในระบบประกันสังคมในพื้นที่กว่า 844 อัตราสามารถสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปิน ประชาชนชาวเชียงรายควบคู่กันไป โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.เพื่อแสดงผลงานศิลปะการจัดวางเฉพาะพื้นที่ (Site Specific Installation) โดย ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 เดือน มีผู้เข้าชมจากเครือข่ายศิลปินทั้งในและต่างประเทศทั้งในอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียง มีผู้เข้าชมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 42,893 คน ในด้านภาพลักษณ์ของประเทศจากบทสรุปความสำเร็จของการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ภายใต้แนวคิด The Open World หรือเปิดโลก ที่สร้างความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจสู่การเป็นเมืองศิลปะในระดับนานาชาติ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขับเคลื่อนต้นทุนที่เป็น Soft Power เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชน สังคม ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เปรียบได้กับการเปิดโลกศิลปะผ่านมุมมองความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินที่ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะและกิจกรรมต่างๆ ไปสู่ผู้คนในสังคม โดยเฉพาะพลังความร่วมมือของประชาชนชาวเชียงรายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมงานศิลปะระดับโลก สามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นที่จดจำไปทั่วโลกนายเสริมศักดิ์ กล่าวต่อว่า เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพของการจัดงานในปี 2025 เรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีพิธีมอบธงสัญลักษณ์โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale จากจังหวัดเชียงราย จังหวัดเหนือสุดแดนสยามที่งดงามด้วยธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม สู่จังหวัดภูเก็ต ดินแดนไข่มุกแห่งอันดามัน พร้อมทั้งมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน ทำให้โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายและการกำหนด theme ของการสร้างสรรค์ผลงานจังหวัดภูเก็ต และการคัดเลือกศิลปิน ด้วยความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต เชื่อได้ว่าการจัดงาน Thailand Biennale, Phuket 2025 จะมีความยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนต้นทุนที่เป็น Soft Power ให้สามารถสร้างเศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณ์ของประเทศได้ไม่น้อยกว่าจังหวัดเชียงรายอย่างแน่นอนด้านนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่เพื่อส่งเสริมทั้งเรื่องของศิลปะ soft power และการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวและชื่นชมศิลปะที่จะแสดงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไป