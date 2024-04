‘เทศบาลนครนครศรีธรรมราช’ จากสมาร์ทซิตี้ก้าวสู่ “ดิจิทัลทวินซิตี้” เพื่อการบริหารจัดการเมืองอย่างชาญฉลาด

นครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มุ่งการบริหารจัดการเมืองอย่างชาญฉลาด หรือที่เรียกว่า “สมาร์ทซิตี้” จนมีชื่อเสียงในระดับโลก กวาดรางวัลในระบบนานาชาติและระดับโลกมาแล้วหลายรางวัล ทั้งยังเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการเมืองทั่วโลกโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติในยุโรป (United Nations Economic Commission for Europe หรือ UNECE) แห่งสหประชาชาติ และล่าสุด กำลังพัฒนาอีกขั้นสู่แพลตฟอร์มที่เรียกว่า ดิจิทัลทวิน หรือเมืองจำลองคู่ขนาน เพื่อบรรจุข้อมูลเมืองในทุกมิติเข้าระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าใช้งานตามความต้องการสังคมเศรษฐกิจชุมชนเมืองทุกด้านล่าสุด เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม Digital Twin for Nakhon city โดย ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า (depa) รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า (depa) ระบุว่า การสนับสนุนของดีป้า เกิดจากวิสัยทัศน์ของนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ซึ่งก้าวล้ำในระดับโลกจากผลงานโดยเฉพาะสมาร์ทซิตี้ทำให้ดีป้าได้เข้ามาร่วมพัฒนาท้องถิ่นตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความสมดุลเชื่อมโยงระหว่างกันทั้งการพัฒนาคนและพัฒนางานวิจัย เพิ่มศักยภาพบุคลากรดิจิทัลของประเทศไทย เชื่อมโยงทุกกลไกพัฒนาท้องถิ่น โดยเมืองจะพัฒนาได้นั้นควรมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน ใช้ความต้องการของประชาชนเป็นตัวตั้ง ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (DATA) และเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ทั้งยังมีพันธมิตรจากหลากหลายสาขาขณะที่นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ระบุว่า การพัฒนาแพลตฟอร์ม Digital Twin for Nakhon city กำลังเข้าสู่ขั้นแรกคือการสร้างรูปแบบเมืองจำลองเสมือนจริง หลังจากนั้นจะมีการบรรจุข้อมูลเข้าไป เช่น สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว และยังมีการบริหารจัดการเมือง เช่น ระบบความปลอดภัยกล้องซีซีทีวี ระบบท่อธารดับเพลิง เส้นทางจราจร ระบบท่อประปาทั้งเมือง ดูได้ในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที หรือจะเป็นเศรษฐกิจของชุมชนเมืองย่านเศรษฐกิจ แหล่งจำหน่ายสินค้าบริการ มีข้อมูลอยู่ในนี้เรียกใช้ได้