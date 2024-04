ม.อ. เยือนมหาวิทยาลัยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย

โดยในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ได้ไปเยือน CUHK เพื่อประชุมและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Prof. Rocky S. Tuan, Vice-Chancellor & President และได้เยือน The School of Public Health ของ CUHK เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความร่วมมือด้าน Public Health ของทั้งสองมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ทางคณะผู้บริหารยังได้เดินทางเยือน The University of Hong Kong (HKU) เพื่อหารือการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการในสาขาต่างๆ ที่สามารถทำร่วมกันได้ อเช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และการทำวิจัยร่วม โดยมี Prof. Derek Collins, Associate Vice President (Cultural and External Affairs) ให้การต้อนรับ รวมทั้งผู้บริหารจากสาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ได้เยี่ยมชม The School of Public Health, HKU และหารือการทำความร่วมมือสาขา Public Healthทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยของ ม.อ. ภายใต้กองทุน PSU-TUYF Charitable Trust Fund ยังได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยกับนักวิจัยของ CUHK ในสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาสมุทรศาสตร์ คณิตศาสตร์ และระบาดวิทยา ภายใต้ CUHK-PSU TUYF Symposium 2024