เกษตรจังหวัดภูเก็ต ดันผักลิ้นห่าน ขึ้นห้าง พร้อมจัดงาน สุดยอดผักพื้นบ้าน@ภูเก็ต ส่งเสริมให้ปลูกในกระถาง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ (31 มี.ค. ) ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายกองเอกอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานผักลิ้นห่าน สุดยอดผักพื้นบ้าน@ภูเก็ต “Pak Lin Harn The best native vegetables @Phuket” โดยมีนางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมนางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ผักลิ้นห่านเป็นผักพื้นบ้านของจังหวัดภูเก็ต และเป็นผักที่หากินได้ยาก ขึ้นอยู่ตามชายหาด ซึ่งในส่วนของจังหวัดพบว่ามีการปลูกที่หาดไม้ขาว อ.ถลาง โดยกลุ่มของชาวบ้าน สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรจำนวนมากในแต่ละปี โดยผักลิ้นห่านสามารถเก็บขายได้ราคาสูง กิโลกรัมละ 200 บาท และ เก็บขายได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันความต้องการผักลิ้นห่านมีเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในส่วนของร้านอาหารต่างๆ ในกูเก็ตและต่างจังหวัด การสั่งซื้อจึงต้องสั่งล่วงหน้าถึงจะได้ ทำให้ปัจจุบันไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ทันตามความต้องการของลูกค้า ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตจึงเข้าไปส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่ปลูกผักลิ้นห่านกระจายไปในพื้นที่ 3 อำเภอ และส่งเสริมให้มีการปลูกผักลิ้นห่านในกระถาง เพื่อใช้สำหรับนำมาประกอบอาหารกินในครอบครัว และส่งขายและในวันนี้ ทางสำนักงานเกษตรได้จัดให้มีกิจกรรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การผลิตและการบริโภคผักลิ้นห่าน ภายใต้ชื่องานผักลิ้นห่าน สุดยอดผักพื้นบ้าน@ภูเก็ต “Pak Lin Harn The best native vegetables @Phuket” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริในการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนได้เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืนซึ่งผักลิ้นห่านเป็นผักพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางอาหาร สามารถเพาะปลูกได้ทั้งในสภาพแปลงฟาร์มและในภาชนะที่สอดคล้องกับสังคมเมือง ที่สร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเป็นอาหารเมนูเอกลักษณ์ประจำร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพืชสร้างรายได้ให้เกษตรกรและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตงานผักลิ้นห่าน สุดยอดผักพื้นบ้าน @ภูเก็ต “Pak Lin Harn The best native Vegetables @Phuket” จึงเป็นการสนองพระราชดำริในการนำพืชท้องถิ่นออกสู่สาธารณชน โดยมีกิจกรรม 5 กิจกรรม ประกอบด้วย การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ (แม็คโคร ภูเก็ต) และกลุ่มผักลิ้นห่าน ที่จะมีการตกลงในเรื่องของการส่งผักลิ้นห่านขึ้นมาขายในห้าง การจำหน่ายผักลิ้นห่าน ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในจังหวัดภูเก็ต การสาธิตการปลูกและการขยายพันธุ์ผักลิ้นห่าน การประกวดผักลิ้นห่านในภาชนะที่สอดคล้องกับเกษตรสังคมเมือง และการสาธิตแปรรูปผักลิ้นห่านขณะที่ นายกองเอกอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า "ผักลิ้นห่าน นอกจากเป็นพืชวัฒนธรรมใช้ในการประกอบอาหารของครัวเรือน ในปัจจุบันยังสามารถต่อยอดแปรรูปเป็นอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเมนูแนะนำประจำร้านอาหาร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเป็นสินค้าที่ปลูกได้ตลอดปี ทั้งในสภาพที่เป็นแปลงฟาร์มและในภาชนะที่สอดคล้องกับสังคมเมืองการจัดงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การผลิตและการบริโภคผักลิ้นห่าน ดำเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้การปลูก การขยายพันธุ์ผักลิ้นห่าน ผักพื้นบ้านที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ การพัฒนา การใช้ประโยชน์ดังนั้น การจัดงานประชาสัมพันธ์จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรผู้ผลิตได้พบกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยตรง จึงเกิดประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกร เยาวชนและประชาชน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืน"อย่างไรก็ตาม ภายในงานได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดการปลูกผักลิ้นห่านโดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศรับเงินสด 1,000 บาทพร้อม เกียรติบัตร ได้แก่ นางสุพิศ เดชากุล เกษตรกรอำเภอถลาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตรได้แก่ นายธเนศ เดชากุล เกษตรกรอำเภอถลาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2