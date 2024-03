ท่องเที่ยวทางทะเลโต “ไทยฮอนด้า” เปิดตัวเครื่องยนต์เรือใหม่ล่าสุด The All New Honda BF350 V8 มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “ที่สุดของความสมบูรณ์แบบ”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต –

บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท NPSK ภูเก็ต ผู้แทนจำหน่ายเครื่องยนต์เรือฮอนด้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จัดงานเปิดตัว เครื่องยนต์เรือรุ่น “The All New Honda BF350 V8” โดยมี มร. โทชิอากิ ทานากะ กรรมการบริหารบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด พร้อมด้วย นายวิรัตน์ เลิศผาติ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานขายและการตลาดบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด นายสรนนท์ กฤชเทียมเมฑ นางณัฐสธัญ ส่วนปรัชญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท NPSK Marine จำกัด นายกุลเสกข์ กฤชเทียมเมฆ Executive Director บริษัท NPSK Marine พร้อมด้วยผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ โชว์รูม NPSK Marine ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ตมร. โทชิอากิ ทานากะ กรรมการบริหารบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดเครื่องยนต์เรือในไทย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มไปได้อีกไกล จากการที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลก โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 28 ล้านคน เติบโตขึ้น 153% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การเติบโตดังกล่าวยังส่งผลให้ยอดขายเครื่องยนต์เรือของฮอนด้าเติบโตกว่า 200% นับว่าเป็นแนวโน้มที่ดี แสดงให้เห็นว่าตลาดมีความต้องการเครื่องยนต์เรือเพิ่มมากขึ้นสำหรับเครื่องยนต์เรือ ‘The All New Honda BF350 V8’ มาพร้อมคอนเซ็ปต์ ‘Maximized to Perfection ที่สุดของความสมบูรณ์แบบ’ ดีไซน์สุดพรีเมียม เส้นสายโฉบเฉี่ยว หรูหราด้วยสีขาว Grand Prix White ทำงานนุ่มนวล แรงสั่นสะเทือนต่ำ เสียงเครื่องยนต์ต่ำ มอบประสบการณ์เดินเรือที่แตกต่างอย่างลงตัวสำหรับความมั่นใจทางการตลาดนั้น ทางเรามั่นใจว่าเครื่องยนต์เรือ V8 จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในภูเก็ตและใกล้เคียงรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆ เพราะการท่องเที่ยวทางทะเลของภูเก็ตและอันดามันมีการเติบโตอย่างเนื่อง ความต้องการเครื่องยนต์เรือเพื่อใช้สำหรับเรือที่จะบริการด้านการท่องเที่ยวก็สูงตามไปด้วย ทำให้เรามั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการเรือ รวมทั้งจุดเด่นของเครื่องยนต์เรือรุ่นที่ สวย สง่า และประหยัดน้ำมัน เป็นต้น