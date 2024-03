“จังซีลอน” อัดแคมเปญใหญ่รับหน้าร้อน “Jungceylon Summer Breeze” กระตุ้นขาช้อปนักท่องเที่ยวทั้งไทย-ต่างชาติ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต –

นายประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทภูเก็ตสแควร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากตั้งแต่ปลายปี 66 ที่ผ่านมา โดยในเดือนก.พ. 67 นี้ มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 802,788 คน ซึ่งคิดเป็น 92% ของปี 62 และมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมามากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ รัสเซีย, จีน, ฝรั่งเศส, อินเดีย และคาซัคสถาน นับว่าส่งผลดีให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้เกิดความคึกคัก ตื่นตัว ในการสร้างทราฟฟิกภายในศูนย์การค้าฯนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดแคมเปญพิเศษตลอดทั้งปี 67 นี้ อาทิ “We love boarding pass” มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เดินทางมาภูเก็ต เพียงแสดงบัตรเดินทางจากสายการบินใดก็ได้ที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต “Cruising & Shopping” สำหรับลูกค้าเรือสำราญเพียงแสดง Sea Pass Card ณ เคาน์เตอร์ Tourist Privilege รับฟรีของที่ระลึกจากจังซีลอน และ “Enjoy your stay with Jungceylon” เพียงแสดงคีย์การ์ดจากโรงแรมที่เข้าร่วมรายการกว่า 40 โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ก็สามารถรับของที่ระลึกจากศูนย์การค้าฯ ได้เช่นกันนายประวิช ยังกล่าวอีกว่า ในปีนี้ “จังซีลอน” ยังได้คัดสรรร้านค้าแบรนด์ชั้นนำมาเปิดให้บริการภายในศูนย์การค้าฯ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมายัง จ.ภูเก็ต และหาดป่าตอง ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมี.ค. – เม.ย. 67 นี้ จะมีร้านค้าเปิดใหม่ อาทิ “UNIQLO” แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 1,500 ตรม. (ชั้น1และชั้น2) พร้อมเปิดให้บริการวันที่ 5 เม.ย. 67, “Din Tai Fung” ร้านอาหารจีนสัญชาติไต้หวันชื่อดังที่ได้รางวัลมิชลินสตาร์และเมนูเสี่ยวหลงเปาที่โด่งดังไปทั่วโลก จะมาเปิดเป็นสาขาแรกในต่างจังหวัด, “RVCA” แบรนด์เสื้อผ้าสปอร์ตแวร์และสตรีทแวร์สัญชาติอเมริกันน้องใหม่ล่าสุดในเครือ Boardriders, “Froggy's E Go Karts” สนามโกคาร์ทไฟฟ้า อินดอร์ติดแอร์ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 2,000 ตรม. ภายในศูนย์การค้าฯ แห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต และ “7-Eleven” สาขาที่ 2นอกจากนั้น ยังมีร้าน Local Brand อีกมากมายที่ทยอยเปิดอย่างต่อเนื่อง อาทิ Maeanncloset, Asian Emporium, Thai Silk, NT Toy และ Peungnoiz hype street เป็นต้น และสำหรับโซนร้านอาหารน้องใหม่ “LOVE EAT” ก็พร้อมเปิดให้บริการเต็มพื้นที่แล้วเช่นกัน ได้แก่ “Okuna Sushi” ร้านอาหารญี่ปุ่นซูชิเกรดพรีเมี่ยมอร่อยคุณภาพเต็มคำ “Akimitsu Tendon” ต้นตำรับเทนด้งเจ้าของรางวัลเหรียญทองแชมป์เทนด้ง 8 สมัยซ้อน “ Wa Japanese Yakiniku” ร้านยากินิกุเนื้อวากิวเกรดพรีเมี่ยมสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิม “Sukishi Korean Charcoal Grill” ร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลียอดนิยมในประเทศไทย และ “Pancake Corner” ร้านขนมแพนเค้กเนื้อนุ่มสไตล์โฮมเมดภูเก็ตชื่อดัง เป็นต้นคลายร้อน คลายเครียดกับแฟชั่นโชว์ซัมเมอร์คอลเลคชั่น จาก “Boardriders” ผู้นำแบรนด์เสื้อผ้าแอ็กชันสปอร์ต สตีทแวร์ และบีชไลฟ์สไตล์ ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Quiksilver & Roxy, DC Shoes และ RVCA ภายใต้คอนเซปต์ From Beach to Street “เพราะเราอยู่ในทุกวัน ทุกกิจกรรมของคุณ” โดยนำเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ Mix & Match ผสานกันอย่างลงตัว ให้ซัมเมอร์นี้เต็มไปด้วยความสนุกมีสีสัน ในวันที่ 23 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.อัพเดทเทรนแฟชั่นชุดว่ายน้ำ กับ “Robinson Swimwear Fashion show 2024” แฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย ในวันที่ 24 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.ส่งท้ายเดือนกับ “Jungceylon Easter Garden” ในวันอีสเตอร์ ขนขบวนน้องกระต่ายหลากหลายสายพันธุ์แสนน่ารักมาโชว์กัน วันที่ 30 – 31 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น.