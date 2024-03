ม.อ. ร่วมกับ IPF เปิดเวทีปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ The prospects for global financial stability

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ International Peace Foundation (IPF) และการสนับสนุนของ บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด โรงแรมดุสิตธานี แอนด์รีสอร์ท ธนาคารกสิกรไทย และ บีเอ็มดับเบิลยู เปิดปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ Prof. Robert F. Engle III ในหัวข้อ The prospects for global financial stability ภายใต้กิจกรรม JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียน และในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2566 โดย ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน Mr. Uwe Morawetz, Founding Chairman of International Peace Foundation กล่าวรายงาน ผศ. ดร.ปรัตถ พรหมมี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 1 มีนาคม 2567ศาสตราจารย์โรเบิร์ต เอ็งเกิล เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณด้านการเงินจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สเติร์น ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ในปี ค.ศ. 2003 จากการวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดของความผันผวนแบบมีเงื่อนไขอัตโนมัติ (ARCH) ได้พัฒนาวิธีการสำหรับสร้างแบบจำลองทางสถิติสำหรับความผันแปรตามช่วงเวลา และแสดงให้เห็นว่าเทคนิคเหล่านี้สามารถบ่งบอกลักษณะต่าง ๆ ของอนุกรมเวลาได้อย่างถูกต้อง ศาสตราจารย์เอ็งเกิลได้รับรางวัลนี้ร่วมกับศาสตราจารย์ไคลฟ์ ดับเบิลยู. เจ. แกรนเจอร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการร่วมของ Volatility and Risk Institute แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สเติร์น ซึ่งท่านได้สร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยเพื่อติดตามความเสี่ยงในเศรษฐกิจโลก และนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ V-LABผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า กิจกรรมปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 4 ภายใต้กิจกรรม JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับ International Peace Foundation (IPF) เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2566“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้นำในด้านนวัตกรรม การวิจัย และการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในภาคใต้และประเทศ โดยความสำเร็จนี้ได้มาจากคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ม.อ. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เมื่อ 21 ปีที่แล้ว เชื่อว่าการปาฐกถาพิเศษ Prof. Robert F. Engle III ในหัวข้อ The prospects for global financial stability ในครั้งนี้ จะสร้างการรับรู้แก่เครือข่ายการวิจัยทั่วโลก และเป็นก้าวสำคัญสู่การพัฒนาสังคมที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานทุกคน สู่การยกระดับชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”ด้าน ผศ. ดร.ปรัตถ พรหมมี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ Prof. Robert F. Engle III ในหัวข้อ The prospects for global financial stability ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายและผลกระทบที่เกิดจากความไม่เสถียรทางการเงิน ความเสี่ยงและการลดความเสี่ยงของระบบการเงินของเราให้ดีขึ้นคณะเศรษฐศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 21 ปีที่แล้ว เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงด้านเศรษฐศาสตร์แห่งแรกในภาคใต้ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพซึ่งมีพื้นฐานที่ดีในด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และวิธีการเชิงปริมาณ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ผ่านการวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ระดับนานาชาติ โดยกิจกรรรมที่จัดขั้นในครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลอีกครั้ง ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. หัวข้อ The role of basic science in biotechnology โดย Prof. Randy W.Schekman ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์