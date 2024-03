“ภูเก็ต เพนนินซูล่า เอสเตท จำกัด” ผู้บริหารโครงการบ้านเช่า “ฝรั่งเตะหมอ” ร่อนแถลงการณ์ ชี้แจงแล้ว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

จากกรณีเกิดเหตุชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติ คือ นายเดวิด ชาวสวิตเซอร์แลนด์ เตะหลัง คุณหมอธารดาว จันทร์ดำ ขณะนั่งชมพระจันทร์ เมื่อคืนวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่บริเวณบันไดขั้นสุดท้ายหน้าวิลล่าหรู หลังที่ 23 ริมหาดยามู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ล่าสุดวันนี้ ( 6 มี.ค.) บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูล่า เอสเตท จำกัด (Phuket Peninsula Estate Co. Ltd. หรือ PPE ผู้บริหารที่พัก เดอะ เคป เรสซิเดนส์ (The Cape Residences) ซึ่งเป็นสถานที่ในเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับแพทย์ในพื้นที่และผู้เช่าพักอาศัยในวิลล่า ได้ส่งคำแถลงการณ์ มายังสื่อมวลชนในขณะเดียวกัน PPE ได้มอบหมายให้ผู้รับเหมารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เข้าข่ายการบุกรุกที่ดินสาธารณะแล้ว “เราอยากเรียนให้ทุกท่านเข้าใจว่า ภูเก็ต เพนนินซูล่า เอสเตท รู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ เรารู้สึกเห็นใจอย่างมาก ต่อผู้มาเยือนทุกท่านที่ได้ประสบกับความยากลำบาก ขณะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นี้”นายมิลอส กล่าวย้ำ ว่า PPE ในฐานะผู้บริหารของ The Cape Residences มุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเสมอ และเป็นสมาชิกที่ร่วมสนับสนุนชุมชนยามู ซึ่งเป็นที่ตั้งของ The Cape Residences โดยให้ความสำคัญกับการจ้างพนักงานที่มาจากชุมชนในพื้นที่ ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว คนในพื้นที่ หรือผู้พักอาศัย