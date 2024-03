แชร์ว่อนคลิปต่างชาติ & หมอสาวชาวไทย สะดุดล้มตามที่กล่าวอ้าง หรือ..เตะ ดูกันชัดๆ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 29 ก.พ.67 ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือในเวลากลางคืน ภาพในคลิปคนถ่ายเดินอย่างรวดเร็วพร้อมกับถ่ายคลิปไปด้วย โดยภาพด้านหน้าจะเห็นผู้หญิง 2 คนนั่งอยู่ที่ปลายบันได จากนั้นคนถ่ายคลิปเดินไปที่ 1 ใน 2 หญิงสาวที่นั่งอยู่ พร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงที่โกธรอย่างรุนแรงเป็นภาษาอังกฤษ และจะได้ยินเสียงดังป้าบตามภาพที่เห็น หลังจากนั้นทำหญิงสาวทั้ง 2 คนต่างตกใจลุกขึ้นเดินหนีไปขณะที่เพจที่นำคลิปมาโพสต์ คือ Green Elephant Sanctuary Park Phuket by the racist โดยมีข้อความที่เพจดังกล่าวโพสต์ไว้เป็นภาษาอังกฤษ "He's mad that these women have more hairline than his little mayo receding bald head hairline It's a public beach, the stair way is literally on the public beach section It's abuse and yes it's abuse He assulted and said slurs to them afterwards He is the one who needs to get the hell out of this country"อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นคาดว่าเป็นคลิปเหตุการณ์ข้อพิพาทระหว่างเจ้าของวิลล่าที่เป็นชายชาวต่างชาติกับแพทย์หญิงไทย ที่มีการแจ้งความกันที่ สภ.ถลาง ซึ่งเรื่องนี้ในส่วนของหมอชาวไทยได้ไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ถลาง ขณะที่ก่อนหน้านี้ชายชาวต่างชาติได้เดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นเดียวกัน พร้อมกับมอบหลักฐานต่างๆ รวมทั้งคลิปที่อ้างว่าถ่ายจากมือถือ ขณะสะดุดล้มให้เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอย่างไรก็ตาม หลังมีการโพสต์คลิปดังกล่าว ออกไปมีการแชร์ไปในโลกโซเชียลจำนวนมาก จนกกลายเป็นกระแสดรามาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น