นักวิ่งไทย-เทศเข้าร่วมงานวิ่ง “ราไวย์ มินิมาราธอน” ครั้งที่ 7 คึกคัก นำรายได้มอบเพื่อการศึกษา

เมื่อเวลา 05.30 น. วันนี้ (18 ก.พ.) เทศบาลตำบลราไวย์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดงานวิ่งประจำปี 2567 "ราไวย์มินิมาราธอน" ครั้งที่ 7 โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พล.ร.ท.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น และนักวิ่งทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกว่า 1,500 คนนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดงานวิ่งในครั้งนี้ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยในครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 7 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งนักท่องเที่ยวคนไทย และต่างชาติ เข้าร่วมกว่า 1,500 คน และเป็นที่น่าสังเกตว่าปีนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าร่วมมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และในพื้นที่ตำบลราไวย์ด้วยอย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดการแข่งขันวิ่งในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลราไวย์ ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนในเรื่องของการศึกษา โดยนำไปมอบให้ศูนย์จริยธรรมอิสลาม มัสยิดบ้านไสยวน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ตสำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเดินเพื่อสุขภาพ 2 กิโลเมตร ซึ่งประเภทนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก ประเภทที่ 2 คือ Fun Run 4.5 กิโลเมตร และประเภทที่ 3 Mini Marathon 12.7 กิโลเมตรสำหรับผู้ชนะการแข่งขันลำดับที่ 1-10 จะได้ถ้วยรางวัลทุกรุ่น ทุกประเภท พร้อมเงินรางวัล Over all ฟันรัน ชาย/หญิง และ Over all มินิมาราธอน ชาย/หญิง โดยอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,200 บาท อันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท อันดับที่ 4 เงินรางวัล 800 บาท และอันดับที่ 5 เงินรางวัล 500 บาท