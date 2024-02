นักเรียนศรียาภัยชุมพรสร้างชื่อดังทั่วโลก คว้ารางวัลที่ 1 ภาพวาดสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ระดับนานาชาติ ที่ประเทศอังกฤษ

ชุมพร –

สำหรับผลการประกวดภาพวาดสัตว์อนุรักษ์ใกล้สูญพันธุ์ระดับโลกออกมาแล้ว ปรากฏว่า นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมืองชุมพร สามารถสร้างผลงานภาพวาดสัตว์อนุรักษ์ใกล้สูญพันธุ์ระดับโลกมาถึง 5 รางวัล ประกอบด้วย ภาพพะยูน คว้ารางวัลอันดับที่ 1 ภาพวาดนกชนหิน ได้อันดับที่ 3 ซึ่งเป็นการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในรายการ sketch for survival junior 2023 รุ่นเยาวชนอายุ 13-16 ปี ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดโดยองค์กร explorers against extinction. Sketch for Survival Junior เพื่อสร้างความตระหนักรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ จากการแข่งขันจัดแสดงผลงานศิลปะหลากหลายสไตล์ มีผลงานที่ส่งเข้าประกวด 90 ประเทศ มากกว่า 4,000 ภาพสำหรับเจ้าของผลงานที่สร้างชื่อเสียงดังกระฉ่อนระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร คือ 1.นายชนม์ชนันทร์ ส่งตระกูล หรืออันดา อายุ 17 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เจ้าของภาพวาด “พะยูน” 2.ด.ญ.เขมิกา นาคะวัจนะ หรือดีฟส์ อายุ 14 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เจ้าของภาพวาด “นกชนหิน”นอกจากนี้ นักเรียนโรงเรียนศรัยาภัย ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลชมเชยอีกจำนวน 3 รางวัล ประกอบ ด้วย 1.น.ส.ศิวกร ดำจีน อายุ 17 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เจ้าของภาพวาด “เต่ามะเฟือง” 2.น.ส.กุลณัฐธิดา อ่อนวอน อายุ 16 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เจ้าของภาพวาด “ตัวนิ่ม” และนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมพร ได้แก่ ด.ช.ณฐ ถึงเสียบญวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เจ้าของภาพวาด “ช้าง”นายประสิทธิ์ เพ็ชรจร น.ส.เพ็ญประภา ดับโศรก ครูสอนวิชาทัศนศิลป์ โรงเรียนศรียาภัย เปิดเผย ว่า ในมุมมองของตนเองมองว่าภาพวาด “พะยูน” สามารถตอบโจทย์สะท้อนถึงภาวะโลกร้อนค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากเมื่อเกิดโลกร้อน อาหารทะเลจะหดหาย นั่นหมายถึงหญ้าทะเล ประกอบกับภาพที่สื่อถึงพะยูนเป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกออกหากิน ไปจนถึงการอพยพย้ายถิ่น อาจจะสะท้อนใจให้กรรมการผู้ตัดสินได้พิจารณาได้ตัดสินให้ได้เป็นที่ 1 ภาพวาดพะยูนดังกล่าวนายประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า โครงการนี้เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ เป็นขององค์กรใหญ่ระดับโลก เพื่อกระตุ้นเด็กเยาวชน สร้างจิตสำนึกให้เพื่อนร่วมโลกเห็นว่าสัตว์บางชนิดใกล้สูญพันธุ์แล้วจึงมีการประกวดกิจกรรมขึ้นในหลายรูปแบบ และ หนึ่งในโครงการนั้นมีประกวดภาพวาดของเด็กเยาวชนทั่วโลกด้วย โดยให้เยาวชนมีใจรักในด้านศิลปะวาดภาพส่งงานเข้าประกวด เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจธรรมชาติ การวาดภาพ 1 ภาพ ใช่ว่าจะลงมือวาดได้เลย เด็กจะต้องหาข้อมูลว่าสัตว์ชนิดไหนใกล้สูญพันธุ์บ้าง และต้องจัดวางองค์ประกอบให้สะท้อนตามแนวความคิดของชื่อโครงการเพื่อวาดภาพ รวมถึงการสื่อความหมายของภาพด้วยนายประสิทธิ์ กล่าวว่า สำหรับวิธีการคือ ให้เด็กทั่วโลกส่งผลงานภาพทางออนไลน์ ไปก่อนตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 มีมากถึง 90 ประเทศ มีเด็กและเยาวชนทั่วโลกส่งภาพเข้าประกวดมากกว่า 4,000 ภาพ ผลการตัดสินประกาศเมื่อกลางเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ในกรณีที่เข้ารอบ 1 ใน 100 ทางผู้จัดประกวดจะให้จัดส่งภาพตัวจริงไปดูด้วย หลังจากนั้น จะถูกพิจารณาเป็นรอบๆ คือผ่านจาก 100 แล้วมาคัดเลือกให้เหลือ 60 ชิ้นผลงาน และ 40 ชิ้นผลงานตามลำดับ จนผลงานที่นักเรียนโรงเรียนศรียาภัยส่งเข้าประกวดผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 3 พร้อมทั้งคว้ารางวัลเชิดชูเกียรติอีก 2 รางวัล ส่วนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมพรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 1 รางวัลด้าน น.ส.เพ็ญประภา ดับโศรก ครูสอนวิชาทัศนศิลป์ โรงเรียนศรียาภัย กล่าวว่า ภาพ “นกชนหิน” ได้รับรางวัลที่ 3 ซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ กรรมการเห็นว่าอาจจะเป็นสัตว์แปลกใหม่ซึ่งแม้กระทั่งคนไทยเองยังไม่ค่อยได้เห็นสัตว์ประเภทนี้ “นกชนหิน” อยู่ในตระกูลนกเงือก นกชนิดนี้มีกะโหลกที่แข็งมาก รุ่นคุณปู่คุณย่าอาจจะรู้จัก แต่ปัจจุบันน้อยคนที่จะเห็นแทบใกล้สูญพันธุ์ นกชนหินเป็นนกมีพื้นถิ่นกำเนิดในไทย สิงค์โป อินโดนีเซีย มาเลเซีย พอไปนำเสนอที่ยุโรปอาจแปลกตาสำหรับผู้ตัดสิน