เทศกาลวิ่งสุดยิ่งใหญ่ "Phukethon" กลับมาแล้ว 18-19 พ.ค.นี้ ชูศิลปะเพอรานากันภูเก็ตบวกแนวคิด Go Green คาดทำเงินสะพัดกว่า 200 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) CEO of RONRIO Thailand และ Race Director, Phukethon ร่วมแถลงข่าวงาน Phukethon’ 24 RunFiesta ณ ร้าน Slumberland brunch a beans Cafe’ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมาเทศกาลวิ่งมาราธอนในครั้งนี้จะจัดให้มีการวัดเส้นทางมาตรฐานระดับนานาชาติ โดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญในการวัดเส้นทางระดับ World Athletics ในปลายเดือนเมษายน โดยเฉพาะระยะทาง 21.1 Km- The Bay และระยะทาง 10 Km- The Od Town นอกจากนั้น ในปีนี้ผู้จัดจะมี Highlight การแข่งขันประเภทพิเศษคือ The Park Relay การแข่งขันวิ่งผลัดระยะทาง 10 Km และ 5 Km แบบทีม 4 คน และทีม 2 คน เป็นครั้งแรกบนเกาะภูเก็ต รวมถึงกิจกรรมเดิน-วิ่งแนวครอบครัว The Park Run ระยะทาง 5 Km อีกทั้งปีนี้ยังมีกิจกรรมวิ่งพิเศษ ที่พันธมิตรอย่าง Blue Tree Phuket จัดขึ้นเป็น After Party กับกิจกรรมวิ่ง Color Run Fun วิ่งสาดสีที่เน้นความสนุกสนานแนวครอบครัวอีกด้วยอีกหนึ่ง Highlight สำคัญ คือ Campaign “Founder Runner” ของงาน Phukethon จะมอบสิทธิพิเศษให้นักวิ่งแฟนพันธุ์แท้ Phukethon 900 ท่านแรก ที่จะได้รับเสื้อ Limited Edition ของ Phukethon มูลค่า 450 บาท โดยแสดงหลักฐานการเข้าร่วมแข่งขันอย่างน้อย 2 ครั้ง งาน Phukethon ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นไป พร้อม Voucher ส่วนลดในการสมัครให้เพื่อนที่ต้องการร่วมงานวิ่งมูลค่ารวม 900 บาทในปีนี้ และอีก Highight กับอักษรหลังเหรียญรูปเต่าตะนุ “ตัว E” กับความหมายพิเศษที่การจัดงานแข่งขันปีนี้เป็นที่ 5 นักวิ่งที่สะสมเหรียญที่ทรงคุณค่าครบจะได้เตรียมการเฉลิมฉลองเทศกาล Phukethon ในปี 2025 ครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกัน