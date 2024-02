ททท.กระบี่โว! ท่องเที่ยว 66 สุดปัง โกยรายได้กว่า 5 หมื่นล้าน ขณะที่ตลอดเดือน มี.ค.อัดแคมเปญแน่น

กระบี่ -

นายอะหมาน หมัดอะดัม ผอ.ททท.สำนักงานกระบี่ เปิดเผยถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ว่า สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2566 มีนักท่องเที่ยวเข้ามากระบี่ทั้งหมด 3,803,375 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 2,102,059 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1,701,316 คน อัตราเข้าพักโรงแรมเฉลี่ยอยู่ที่ 68.66 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนจากการท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ที่ 52,500.69 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวคนไทย 22,213.91 ล้านบาท รายได้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 30,286.78 ล้านบาทสำหรับเดือนมีนาคมของปี 67 นี้ ททท.สำนักงานกระบี่ ได้อัดแคมเปญเพื่อหวังดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น MARCH …."KRABI" It’s a MUST!!! Don’t miss มีนาคมนี้ต้อง “กระบี่” เท่านั้น …มานะ..มาเที่ยว เป็นเดือนที่มีทั้งพลังศรัทธา ย้อนยุคสัมผัสวิถีชีวิตผู้คน ปั่น และวิ่งที่ได้สุขคูณสอง สุขกาย สุขใจ Feel good เก๋กู๊ด You will love Krabi so MUCH1-3 มีนาคม 67 งาน “นาตีน กรีนวิลเลจ” ณ หมู่บ้านนาตีน 1-5 มีนาคม 67 งานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43 (ฮ.ศ.1445) The 43rd Maulidur Rasul Krabi Province ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ 3 มีนาคม 67 งานวิ่ง “หงอนนาคเทรล 2024” Ngorn Nak Trail ณ เขาหงอนนาค กระบี่ 7-9 มีนาคม 67 งาน “ลานตาลันตา” ครั้งที่ 19 ปีนี้มาใน Concept อย่างปัง “ธรรมชาติยิ่งใหญ่ วัฒนธรรมรุ่งเรือง Great Nature Glorious Culture” ชูภาพลักษณ์ลันตา ณ เมืองเก่าลันตา Lanta Oldtown15-18 มีนาคม 67 การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานชั่วคราว ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อ. อ่าวลึก ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง)31 มีนาคม 67 งานปั่นจักรยาน...เก็บความทรงจำที่เกาะจำ-ติงไหร-เกาะปู กระบี่ ณ เกาะจำ-ติงไหร-เกาะปู 31 มีนาคม 67 งานวิ่ง Run for Life ก้าวต่อชีวิต วิ่งระยะ 5.7 กม. อบต. ห้วยยูง สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเลือกเดินทางท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมได้