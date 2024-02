รัฐ-เอกชนร่วมแถลงข่าวระดม “ศิลปินสีน้ำทำเนียบโลก” กว่า 40 ชีวิตบูมเกาะสมุย 15-18 ก.พ.นี้

ศูนย์ข่าวภาคใต้

วานนี้ (5 ก.พ.) นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอเกาะสมุย นายสุธรรม สามทอง รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นางญาณิสา กามูนี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการในฐานะตัวแทนวัฒนธรรมจังหวัด นายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย นายจักรวรรษดิ์ วายุกุล ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลสมุย และนายเจษฎา อธิเกิด แกนนำกลุ่มศิลปะที่เห็นพ้องต้องกัน (Art Being Concur : ABC) ได้ร่วมกันแถลงข่าว “โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลป์สมุย และการประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปินสีน้ำ สมุยฉุยฉาย ครั้งที่ 1 (Project to Establish the Samui Art Center and the 1st Watercolor Artist Workshop Samui Chuichay)” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2567 บนเกาะสมุย โดยเป็นการประสานมือกันจัดขึ้นของ 2 เครือข่ายคือ กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะสมุย กับกลุ่มศิลปะที่เห็นพ้องต้องกัน (ABC) เน้น 3 กิจกรรมหลักคือ การจัดตั้งศูนย์ศิลป์สมุยขึ้น ณ อาคารด้านหน้าโรงแรมเดอะลิฟวิ่ง พูลวิลล่า สมุย ใน ต.บ่อผุด การเวิร์กชอปวาดภาพสีน้ำของศิลปินตามแหล่งท่องเที่ยวของเกาะสมุย และการสอนวาดภาพสีน้ำแก่ประชาชนและนักเรียน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสมุย ซึ่งศูนย์ศิลป์สมุยต่อไปจะเป็นแหล่งรวบรวมงานด้านศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์เกาะสมุย ภาคใต้และประเทศไทยการแถลงข่าวครั้งนี้มีตัวแทนศิลปินเข้าร่วมประกอบด้วย นายดิเรก ศรีแก้ว ประธานเครือข่ายสีน้ำนานาชาติ (International Watercolor Society : IWS) ภาคใต้ประเทศไทย นายประสิทธิ์ เพ็ชรจร รองประธาน IWS ภาคใต้ นายสุกิจ ศุกระกาญจน์ ที่ปรึกษา IWS ภาคใต้ นายชัยยันต์ จงจงประเสริฐ IWS ภาคใต้ นายอิสมาอิล สาหลำ จากกลุ่มมลายูสเก็ตเชอร์ส นายเจษฎา อธิเกิด นายปิยะโชติ อินทรนิวาส และนายภาณุวัฒน์ เปราะทอง จากกลุ่ม ABC ซึ่งมีการวาดภาพสีน้ำสดโชว์ และนำผลงานบางส่วนของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกและระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 40 คนมาจัดแสดงด้วย โดยได้ความสนใจจากสื่อมวลชน ผู้เข้าร่วมแถลงข่าวและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก