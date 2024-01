มูลนิธิ รพ.ม.อ.เตรียมจัด “Bangkok - Hatyai : Thank you Run” วิ่งขอบคุณทุกความหวังและกำลังใจ สร้างอาคารเย็นศิระ 3

กิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นกิจกรรมด้านสุขภาพ โดยจะทำการตรวจคัดกรองประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้และมะเร็งปอดของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 600 ราย เข้ารับการตรวจส่องกล้องและตรวจเอกซเรย์ปอด เพื่อเป็นการป้องกันและทำให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจวินิจฉัยได้เร็วขึ้น ดังนั้นการร่วมกันตรวจคัดกรองในครั้งนี้ จะช่วยลดจำนวนผู้รอคิวการตรวจได้มากขึ้น โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ส่วนกิจกรรมที่ 2 คือการมอบหนังสือและอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ณ บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนจำนวน 3 โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจแก่ทีมนักวิ่งสำหรับการวิ่ง Bangkok - Hatyai : Thank you Run จะมีการปล่อยตัว ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลางกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2567 และวิ่งตามเส้นทางขาล่องใต้ผ่านจังหวัดต่าง ๆ ใช้เวลาวิ่ง 9 วัน เป็นระยะทาง 1,039 กิโลเมตร โดยนักวิ่ง ประกอบด้วย บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประชาชนทั่วไป ซึ่งขบวนจะวิ่งเข้าสู่จังหวัดสงขลา ในช่วงเย็นวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 และจะมีการจัดกิจกรรม Thank you Run : Fun & Healthy ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นก่อนที่จะปิดโครงการในวันรุ่งขึ้นสำหรับในวันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการวิ่ง จะมีการปล่อยตัวนักวิ่งจากสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในช่วงเช้า และทีมนักวิ่งจะวิ่งเข้าสู่อำเภอหาดใหญ่ เพื่อสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ฯ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิ่งต่อไปยังอาคารเย็นศิระ 3 เพื่อเข้าเส้นชัย เมื่อทีมวิ่งมาถึงตัวแทนนักวิ่งจะนำพวงมาลัยไปสักการะอนุสาวรีย์พระยาอรรถกระวีสุนทร และคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หลังจากนั้นเป็นการรับมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และรับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จากบริษัท เมด ม.อ. วิสาหกิจ จำกัด ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี รศ. นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนรับมอบ ต่อจากนั้นจะเป็นพิธีการเปิดอาคารเย็นศิระ 3 โดยมีคณะผู้บริหาร ทีมนักวิ่ง ผู้แทนของมหาชนผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนกับความสำเร็จในการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 และผู้ร่วมงาน ร่วมกันทำพิธีเปิดอาคารเย็นศิระ 3 เข้าเยี่ยมพร้อมนำสิ่งของมอบให้กับผู้ป่วยบนอาคารเย็นศิระ 3 ต่อไป