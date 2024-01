ภูเก็ตคว้าเจ้าภาพจัดงาน Thailand Bienale 2025 “มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง” เอกชนคาดจัดงาน 5 เดือน สร้างรายได้กว่า 4 หมื่นล้าน

ศูนย์ข่าวภุเก็ต -

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการคัดเลือกจังหวัดที่จะจัดงาน Thailand Bienale ครั้งที่ 4 ต่อจากจังหวัดเชียงราย คือ จังหวัดภูเก็ต โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สมาคมศิลป์ภูเก็จ สมาคม TIEFA แถลงข่าวการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand Bienale Phuket 2025" มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง (The Never Ending Journey โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าวร่วมกับนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ และนายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในการจัดงานดังกล่าวมาก เพราะจังหวัดภูเก็ตมีภูมิศาสตร์เฉพาะตัว ผู้คนที่อาศัยหลากหลายผสมผสานอย่างลงตัว ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ การพัฒนาการจากป่า สู่เหมือง สู่เมืองเติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และความสัมพันธ์ระดับนานาชาติที่เป็นจุดแข็งในการได้รับเลือกในครั้งนี้ด้าน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า อบจ.ภูเก็ต มีแนวทางการสนับสนุน แผนหลัก และบทบาทหน้าที่ในงานมหกรรม Thailand Bienale 2025 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การสร้างนโยบายเชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สู่เมือง และชุมชน รวมถึงอนาคตของเมืองภูเก็ตหลังจัดงานสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจให้เมืองท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบริการ สร้างพื้นฐาน ยกระดับเชิงคุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชนทั้งจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงทั้งอันดามัน และ 14 จังหวัดภาคใต้ และเป็นต้นแบบ และก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้ประชาคมระดับประเทศได้ตื่นตัวกับแนวทางการสร้างเศรษฐกิจท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมด้วยงานศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดกระบวนการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาเมืองด้วย Landscape of Art, New Art & Culture Exhibition Space และ Art in Communities ด้วยงานศิลปะถาวร การ Re-Imagine เมืองภูเก็ต สู่การเป็นเมืองที่ให้คุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบยั่งยืน และเกาะภูเก็ตจะเป็น "World Art & Culture Tourism Destination" ในอนาคตนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ในด้านสังคมเกิดการส่งเสริมความร่วมมือในชุมชน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายและองค์กรศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติในอนาคต และในด้านต่างประเทศจะเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์อันดี ทั้งในระดับภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และเครือบ่ายศิลปินการเป็นหมุดหมายสำคัญของการจัดแสดงงานศิลปะนานาชาติระดับโลกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1.การจัดนิทรรศการของศิลปินไทยจากทั้ง 4 ภาค ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และศิลปินจากกลุ่มอันดามัน 2.การจัดแสดงนิทรรศการของศิลปินจากต่างประเทศที่สนใจจะมาเปิดพาวิลเลี่ยนในการแสดงนิทรรศการ ในฐานะตัวแทนของประเทศนั้นๆ โดยจะได้รับการประสานงานจากจังหวัด โดยผ่านกงสุลของแต่ละประเทศที่อยู่ในภูเก็ต 3.Art Festival Event การจัดนิทรรศการหลัก และพื้นที่ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการจัดวางเฉพาะพื้นที่ ประติมากรรมถาวรหรือไม่ถาวร หรือการจัดแสดงผลงานในพื้นที่หอศิลป์ หรือภายในอาคารต่างๆ (พื้นที่จัดการแสดงที่เตรียมการไว้) ทางภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำพื้นที่ จะจัดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบงานแสดงนิทรรศการในทุกพื้นที่ เพื่อทำให้เกิดการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ เป็นนิทรรศการศิลปะมีชีวิตและทำให้เกิดการเข้าถึงศิลปะในรูปแบบ Local Touch ได้ชัดเจน และมีเสน่ห์มากขึ้นและ 4.Public Art Landmarks ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ โรงแรมจะเข้ามามีส่วนในฐานะผู้ลงทุน ในการสร้างผลงานศิลปะแบบถาวร ของศิลปินรุ่นใหม่ จัดวางตามมุมเมืองต่างๆ ของภูเก็ต โดยจะมีโครงการให้ศิลปิน หรือ เยาวชนผู้สนใจวาดแบบ ชิ้นงานประติมากรรมที่สะท้อนแนวคิดทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ หรืออื่นๆ คัดเลือกแบบที่ชนะการประกวดโดยให้ทางกลุ่มเอกชน หรือภาคโรงแรมมีส่วนร่วมในการคัดเลือก พร้อมสนับสนุนการสร้างประติมากรรม เพื่อวางในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต อันเป็นเครื่องหมายแสดงความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale Phuket 2025 ที่จะเกิดขึ้น