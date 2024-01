ม.อ. ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชนจัดงาน “SITE2024” พัฒนานวัตกรรมต่อยอดธุรกิจภาคใต้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผนึกเครือข่ายวิชาการและภาคธุรกิจทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดงาน “Southern Innovation and Technology Expo 2024 : SITE2024” งานแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งใหญ่ ในวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยดึงหน่วยงานรัฐและเอกชนชั้นนำด้าน พลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร และสุขภาพ กว่า 350 ราย ร่วมจัดแสดงสินค้าและบริการล้ำสมัย พร้อมนำนวัตกรรมและโครงงานจากนักวิจัยกว่า 200 โครงงาน เพื่อต่อยอดเทคโนโลยีให้กับภาคธุรกิจสู่อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ ม.อ. กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่รวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำ ด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร สุขภาพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและยกระดับคุณภาพสังคม SITE2024 : Southern Innovation and Technology Expo โดยแรงผลักดันที่สำคัญจากการสนับสนุนของบรรดาศิษย์เก่าที่เติบโตก้าวหน้าในภาคธุรกิจชั้นนำทั่วทั้งประเทศไทยทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวจะบรรลุสมประสงค์ไม่ได้เลย หากขาดการขับเคลื่อนด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า ม.อ. มีความเป็นเลิศในการผลิตทรัพยากรบุคคลและเป็นแกนหลักในการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในทุกมิติสำหรับการจัดงาน SITE2024: Southern Innovation and Technology Expo มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางแบรนด์ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด ด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร และสุขภาพแบบครบวงจร และเป็นตัวกลางเชื่อมเส้นทางสู่ความสำเร็จสำหรับนักลงทุน SMEs และนักวิจัยผ่านการจัดแสดงสินค้าและร่วมงานจับคู่ธุรกิจ รวมทั้งในงานยังมีการอัพเดทเทรนด์และนวัตกรรมใหม่พร้อมพบปะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเมกะเทรนด์ในอุตสาหกรรม ตลอดจนเปิดโลกและขยายโอกาสให้ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร และสุขภาพล้ำสมัยที่ “มากกว่า” อย่างน่าจดจำการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นงานที่สำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำ ด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร และสุขภาพอย่างครบวงจร ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและยกระดับคุณภาพสังคม และจะเป็นจุดนัดพบของผู้ที่อยู่ในธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจแบบตัวต่อตัว (one-on-one) ซึ่งทางผู้จัดงานได้ยกทัพบรรดาผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน เพื่อทำให้เกิดการขายสินค้าล่วงหน้าแก่กลุ่มเป้าหมาย อันเป็นศูนย์รวมของธุรกิจที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ ก่อให้เกิดการกระจายการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง นับเป็นการสร้างมรดกอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้นกับเมืองด้วยการใช้งานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายในงานได้นำบริษัทชั้นนำกว่า 50 ราย รวมกว่า 80 บูธ มาจัดแสดงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย อาทิ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท จีอาร์อี คอมโพสิท จำกัด บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีพีโฟตอน จำกัด PSU EV บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดบริษัท โอ.ซี.อาร์. จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้นและยังมีกลุ่มนักวิจัยเข้ามาจัดแสดงงานวิจัย และนวัตกรรมอีกกว่า 100 ราย และยังได้จัดแสดงผลงานโครงการของนักศึกษาอีกกว่า 50 ราย รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมชมงานยังได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้าอาหาร และสินค้าเกษตรที่มาเข้าร่วมงานกว่า 50 ราย โดยคาดว่าในการจัดงาน SITE2024 จะมีนักธุรกิจ การค้า การลงทุนประชาชนผู้สนใจและนักศึกษามาร่วมชมงานกว่า 12,000 คน และตัวแทนจากบริษัทต่าง ๆ กว่า 1,000 ราย เข้ามาร่วมชมงานเพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองต่อไปในอนาคตในการจัดงาน SITE2024 ยังมีไฮไลท์ที่สำคัญ เพื่อเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะมีการประชุมวิชาการ The 10th International Conference on Engineering and Technology (ICET) และ การสัมมนาสุดยอดนวัตกรรม จาก Keynote Speaker ระดับแถวหน้าในภาคอุตสาหกรรม ทั้งของภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมทั้งยังได้จัดนิทรรศการ Showcase ผลงานนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และผลงานโครงการนักศึกษา พร้อมทั้งกิจกรรม Workshop และ คอร์สอบรมต่างๆ มากมาย