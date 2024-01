เกาะสมุยจัดใหญ่ “เวิร์กชอปสีน้ำ” ควบ “เปิดศูนย์ศิลป์” รับปีมังกรทอง 15-18 ก.พ.นี้

ศูนย์ข่าวภาคใต้

นายประกอบ จันทร์แก้ว ผู้บริหารโรงแรมเดอะลิฟวิ่ง พูลวิลล่า สมุย ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับกลุ่มศิลปะ ABC (Art Being Concur) ทำโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ศิลป์สมุย” และการประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปินสีน้ำ สมุยฉุยฉาย ครั้งที่ 1 (Project to Establish the “Samui Art Center” and the 1st Watercolor Artist Workshop Samui Chuichay) ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมใหญ่ต้อนรับปีมังกรทอง“เป็นการเติมเต็มสีสันการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย โดยจะมีศิลปินชื่อดังและที่เป็นที่ยอมรับจากเครือข่ายสีน้ำนานาชาติ (International Watercolor Society : IWS) เข้าร่วมประมาณ 40 คน นอกจากเวิร์กชอป สอนนักเรียนและประชาชน ยังร่วมกันจัดตั้งศูนย์ศิลป์สมุยรองรับจัดแสดงผลงานด้วย ซึ่งเป็นอาคารตั้งอยู่ด้านหน้าโรงแรมเดอะลิฟวิ่ง พูลวิลล่า สมุย ก่อนหน้าเป็นสำนักงานสาขาของธนาคารอิสลาม เราตั้งใจจะทำให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงของเกาะสมุยต่อไป”